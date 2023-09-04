電線桿斷掉！女星直擊「重創後的綠島」鐵皮屋頂崩塌：好多店毀了

▲海葵重創綠島。（圖／翻攝自梁云菲IG）



記者施怡妏／綜合報導

海葵颱風挾強風豪雨，外圍環流雲系更是覆蓋全台，綠島也深受其害，女星梁云菲（Nana）3日在Instagram透露，綠島家的大門不但要被吹開，連屋頂也飛走了一塊，最後決定撤離，很多店家抵擋不住狂風，都被吹垮了，她在IG限動PO出重創後的綠島，有人家裡斷水，因為水塔被吹走了。

梁云菲稍早PO出重創後的綠島街景，可以看到店家外全都是鐵皮、樹枝、落葉，還有散落一地的木板，電線桿被強風吹斷，汽車也全是被撞擊的痕跡，鐵捲門被風吹到掀起來。梁云菲心疼表示，「好多人的店都毀了，一大早出門，就看見每個店家開始整理跟想辦法」，還有人家裡斷水，因為水塔被風吹走了。

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梁云菲感嘆，在旺季發生這樣的災情，綠島的大家都辛苦了，「綠島加油！」梁云菲男友轉發該篇限動表示，家裡被吹走的屋頂還沒補，一下雨直接變成蓮蓬頭，「這幾年真不容易，大家加油！」

梁云菲昨日PO限時動態，綠島受到強風暴雨的侵襲，從窗戶往外看發現，雜物在路上被吹得到處亂飛，「這是我這輩子遇過最大的颱風，綠島停電，然後剛已經有人屋頂被吹走了，希望大家都可以平安」，接著發現屋頂飛走一塊了，「整個走廊上聲音超恐怖」，最後決定攜家帶眷撤離，當時綠島的風速16級。

▼店家屋頂被強風吹得殘破不堪。（圖／翻攝自梁云菲IG）

