狂嗑龍蝦螃蟹！全家嫌整桌海鮮7540太貴　只付2700喊沒錢閃人

▲一家人飽餐一頓之後，以食物太貴、身上現金不到500令吉為由，拒絕支付全款。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞近期有一家三口前往知名海鮮餐廳用餐，點了龍虎斑、1公斤龍蝦、4隻大螃蟹等海鮮，但吃完整桌海鮮大餐之後，卻嫌1102令吉（約新台幣7540元）的餐費太貴，還說身上沒帶那麼多錢，只付400令吉（約新台幣2700元）就離開，讓店家氣得報警並公開監視器畫面。

綜合中國報等報導，這起事件發生在沙巴亞庇知名海鮮餐廳Jesselton Point，一家三口在8月27日晚間來用餐，依據帳單截圖，他們點了1公斤蒸龍蝦、800公克龍虎斑、1.8公斤鹹蛋炒螃蟹、炸魷魚圈、3碗飯，以及椰水、西瓜汁、可樂、奶茶等飲品，整桌消費外加10%服務費總計約1102令吉20仙。

只不過當一家人飽餐一頓之後，以食物太貴、身上現金不到500令吉為由，拒絕支付全款，只給400令吉就離開餐廳。

店家宣稱這家人的舉動讓他們蒙受702令吉20仙的損失，並在臉書發文公開此事，敦促客人現身付清餘款。店家認為，客人沒有任何理由拒絕付錢，因為他們知道點了什麼菜，「不論什麼理由，希望務必繳付餘款」。然而截至9月2日，這家人仍未現身付清剩下的錢，店家表示已報警處理，呼籲顧客盡快現身解決問題。

這起事件引起不少網友討論，譴責這一家三口不負責任的行為，認為若覺得餐廳收費太貴就應該透過正規管道投訴，而不是只付一部份的錢就離開。