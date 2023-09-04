18歲富少帶女友到普吉島度假！獨自下海玩水　離奇溺水亡

▲羅赫沙失蹤2天後，被發現時已是一具冰冷的屍體。（圖／Instagram／dmitriy_rch）



記者王佩翊／編譯

哈薩克一名富商的兒子日前與女友一起到泰國普吉島度假，並相約到海邊游泳。由於女方不黯水性，因此只是站在岸邊等待男友，怎知一個不注意卻發現男友消失在海面上。警消獲報後投入救援，直到2天後才找到少年的遺體，死者家屬目前已經抵達普吉島，以處理後事。

根據《泰國郵報》報導，哈薩克籍的18歲富二代羅赫沙（Dmitriy Rochsha）和17歲的女友相識於交友軟體，兩人日前相約前往泰國旅遊，並在1日一起前往普吉島奈揚海灘（Nai Yang beach）戲水。然而由於女友不會游泳，因此只能站在岸邊，等待一個人下海游泳的羅赫沙。但是當她一回頭時，卻赫然找不到男友的身影。

羅赫沙的女友嚇得立刻求助當地人，警方獲報後，隨即展開搜救行動，然而因為天氣狀況不良，救援任務在1日當天晚間8時30分取消。直到2日上午， 警消派出一支由13名救援人員與2艘橡皮艇組成的搜救隊伍重新展開救援任務，不過因為天氣惡劣，救援行動當天下午3時40分再度取消。

羅赫沙的家人接獲失蹤消息後，已經在2日當天抵達普吉島。而警方3日上午6時則接獲救難人員的通報稱，死者的遺體已被沖上岸。發現遺體的救難人員指出，當時他正在海灘附近巡視有無垃圾，然而卻發現一個疑似圓木的物品，當地村民表示，有可能是屍體，於是他隨即通知警方。

經過警方確認，海邊的遺體的確就是失蹤的18歲少年羅赫沙。目前遺體已經被送往當地醫院進行屍檢，以確認詳細死因與死亡時間。