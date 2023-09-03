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社會 社會焦點 保障人權

旗山美濃大停電！3萬6千戶整晚摸黑熱爆　海葵風力腰斬路樹斷電路

▲路樹倒塌造成電路短路，旗山、內門地區總共有3萬多戶停電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲路樹倒塌造成電路短路，旗山、內門地區總共有3萬多戶停電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導　

海葵颱風暴風圈挾強風豪雨，高雄地區晚間七點過後陸續造成多處停電災情，累計本處轄區曾達3萬6千餘戶停電，停電地區集中於美濃、旗山及內門區，曾達3萬6千餘戶停電，台電投入大量人力進行搶修，截至今(3)日22時止已有1萬7千餘戶恢復供電，尚有約1萬9千餘戶停電中。

台電表示：這次停電原因主要是因為多處樹木倒塌造成，而排除數目還需要高雄市政府協助派員排除，始能進行搶修，本處仍繼續動員，期儘速恢復供電，由於電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，還請用戶耐心等候，多多體諒。

▲路樹倒塌造成電路短路，旗山、內門地區總共有3萬多戶停電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲路樹倒塌造成電路短路，旗山、內門地區總共有3萬多戶停電 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

為增進搶修效率，台電鳳山區處也與高雄市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，遇災情搶修需要，當即向高雄政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路，而高雄市政府各級單位也在第一時間處理。台電鳳山區處目前除仍持續搶修外，並洽鄰近區處支援搶修作業，4日也會加派人力搶修，儘速恢復供電。



 

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