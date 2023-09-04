盧秀燕放颱風假狂吸2.5萬讚　苗栗人跨區留言：可說服東錦大哥嗎

▲台中市長盧秀燕。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）



記者曾羿翔／綜合報導

因應海葵颱風來襲，台中市長盧秀燕宣布4日停止上班上課，臉書PO文4小時已湧入2.5萬人按讚，許多市民跑到底下稱讚，其中也吸引跨縣市的網友留言，「可以去說服我們的東錦大哥嗎...」、「姐姐可以說服我們新竹也放假嗎」、「桃園人來媽媽市長這朝聖」。

盧秀燕3日晚間在臉書發文表示，颱風多年沒有登陸台灣，這次我們必須比過去更謹慎，颱風越過中央山脈才是考驗的開始。中部地區平均風力接近放假標準，而海葵颱風已經多次改變路徑，結構紮實又直撲台灣而來，台中停班課的決定牽動周邊縣市的通勤，考量中台灣共同生活圈的民眾安全，我們不要讓市民冒險，寧可讓民眾能安心防颱，「秀燕決定台中市採預防性放假，但要特別強調放假是為了避免災害，請市民朋友非必要不要出門，我們一起守護台中，把災害降到最低。」

貼文截至目前已累計2.5萬個讚、2千多則留言，有許多台中市民湧入盧秀燕臉書稱讚市長作為，「謝謝盧媽媽，注意台中市民的安全，辛苦了」、「感謝市長及市府體恤海線居民的通勤安危」、「謝謝市長將市民的生命安全放在第一位，燕燕我愛妳」、「不過明天天氣如何，我都會支持妳」、「秀燕市長英明，市長辛苦了」、「秀燕市長，你是我今世看過，最美，最有氣質的女人了。當風雨來襲，你總是一聲下令，保護所有台中人的安危。」