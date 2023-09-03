一張照曝「海葵」瞬間風力！高雄情侶撐傘秒開花　路樹險砸騎士

記者吳奕靖／高雄報導

海葵颱風進入高雄，在今天(3日)入夜之後，風力瞬間變強！就在高雄市的自強路就有民眾的雨傘當場被風吹到開花，而另外就在高雄市的中山路出現路樹被吹倒，佔據一個車道，一名騎士差點被砸到，好險有躲過，而一位好心的民眾停下來，將路樹移到旁邊。另外在三民區博愛路與十全路也有路樹倒塌，造成車道受阻，車輛必須繞道而過。





▲高雄籠罩在海葵颱風暴風圈下，入夜之後，風勢跟雨勢逐漸增強，民眾傘開花，路樹倒塌 。（圖／民眾提供）

陳其邁提醒海葵颱風今(3)日登陸，眼牆完整，越晚風雨越強，目前那瑪夏區、六龜區、桃源區及茂林區已發佈土石流黃色警戒，計68條，另六龜區及茂林區亦發佈大規模崩塌黃色警戒，計2處，在下午4點半均已完成全部撤離。桃源區更可能發佈土石流紅色警戒，請各土石流潛勢之行政區應變中心指揮官再次確認各項疏散撤離及收容安置作業是否完成，並請各區公所務必按時回報居民撤離人數，並上傳EMIC系統。

▲高雄籠罩在海葵颱風暴風圈下，入夜之後，風勢跟雨勢逐漸增強，民眾傘開花，路樹倒塌 。（圖／民眾提供）

因應玉穗溪土石流警戒，公路總局第三區養護工程處已執行預防性封路，陳其邁請桃源區災害應變中心確保撤離復興、拉芙蘭、梅山三里保全戶對象，相關物資、工程機具、油料已完成整備。他也提醒，今(3)日晚上23時至明(4)日凌晨1時，本市大潮且適逢大雨，請與海岸相臨的區公所、注意加強戒備，低窪地區除水利局相關人員進駐之外，區公所也持續進行防颱的整備。另外，低窪地區過去可能有淹水、易致災風險，區公所備有沙包，防水閘門安置也請民眾留意。

陳其邁再次提醒市民朋友做好防颱準備，颱風天儘量避免外出，更不要進行任何危險的活動，包括登山溯溪、觀浪、戲水、釣魚等，都應該要避免前往；另住家請加強固定懸掛物、盆栽及屋頂水塔，並清理陽台或頂樓排水口。



陳其邁強調，中度颱風海葵不容忽視，要求各單位防汛器材、機具、備料隨時待命，並請工作伙伴務必提高警覺，充分落實各項防颱整備應變措施，讓災情減到最低。

▲高雄市十全路發生路樹倒塌 。（圖／記者吳奕靖翻攝）