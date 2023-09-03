Live／海葵「2度折角彎」龜速向西爬　紫爆超大豪雨灌台灣

記者許力方／台北報導

中央氣象局今夜11時30分持續發布海上陸上颱風警報說明，第11中度颱風「海葵」受地形影響，未來有逐漸減弱且暴風圈縮小趨勢，登陸之後穿過南台灣，一度垂直轉彎，於晚間8時從高雄市梓官區附近出海，將再度轉彎向西北西移動，中心目前在高雄西方近海，其暴風圈仍籠罩花東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。

海葵颱風中心於今午3時40分左右登陸台東縣東河鄉，已於晚間8時左右離開高雄市梓官區進入台灣海峽，隨著颱風往西移動，台灣西半部、台灣海峽風雨逐漸增大，台灣沿海空曠地區及澎湖、馬祖留意有10至11級強陣風，其他地區及金門亦有8至9級強陣風。明（4）日雲林以南、東部、東南部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有10至12級強陣風，其他沿海空曠地區亦有局部8至9級強陣風出現的機率。

隨颱風逐漸遠離，明上午東部、東南部及明下午雲林以南地區風力有持續減弱的趨勢。今日至明日颱風及其外圍環流影響，花蓮縣有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣山區、屏東縣山區、台中市山區及台東縣有局部豪雨或大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、南投縣山區及宜蘭縣、高雄市、屏東縣、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北、南投、雲林至台南地區有局部大雨發生的機率。