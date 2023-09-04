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中央山脈拆不了！海葵慢爬「甩豪雨」夜響國家警報　強風雨熱區曝

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

▲海葵颱風出海後速度減慢。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

第11號中度颱風「海葵」登陸穿越南台灣，2度折角轉彎，出海後將朝西北西前進，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，預警海葵經過中央山脈被破壞，但整體對流仍旺盛，3日晚間，海葵中心附近的強對流不斷影響南部地區，帶來強風雨，且目前還有強對流往花蓮移入，深夜針對花蓮緊急發布國家級災防告警「大雷雨即時訊息」。

氣象預報員劉宇其指出，海葵颱風進入台灣海峽後，移動速度減慢，金門即將進入暴風圈，目前海葵來到台灣西南方外海，距離高雄40公里，經過中央山脈被破壞，結構減弱，整體對流仍旺盛，中心附近強對流一直影響南部，出現時雨量50毫米的強降雨，且普遍吹7至9級強陣風，在南部地區造成較大風雨。

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▼海葵被破壞對流仍旺盛，花蓮將有超大豪雨。（圖／中央氣象局）

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

另外，東半部風雨也持續，海葵外圍環流有一個強對流雲系深夜往花蓮移入，帶來70毫米的時雨量，並且出現9級陣風，整體風雨仍持續。

海葵一天下來帶來較大雨量，主要降雨落在花蓮，赤柯山有超過647.0毫米降雨，宜蘭翠峰湖累積達417.0毫米，屏高地區雨量增加也相當迅速，未來南部降雨逐漸增多，3日晚到4日晨，東半部仍是降雨熱區，雨勢相當大，其中花蓮恐有超大豪雨，宜蘭、台東也有局部大豪雨，南部雨勢則逐漸增加，澎湖金門隨颱風接近，降雨逐漸明顯。4日白天東半部、南部仍是降雨熱區，雖然趨緩但仍有局部豪大雨。

風力部分，3日晚間中南部雲林以南持續有10級陣風，南部有11級陣風，澎湖金門也會增強，尤其澎湖有12級強陣風，直到4日清晨至上午，南部仍有9至10級陣風，下午才會減弱。

▼海葵颱風睽違4年登陸台灣，強風雨持續。（圖／中央氣象局）

▲▼海葵颱風。（圖／翻攝CIRA）

▲▼海葵颱風。（圖／中央氣象局）

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