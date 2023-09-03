「在野黨到底想怎樣？」　綠委強調：超思已證明能力和資本額無關

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，遭國民黨質疑是人頭公司，引發爭議。對此，民進黨立委洪申翰3日在臉書大嘆「我真的很想問，在野黨到底想要怎樣？」，今天這家公司，就算資本額不大，但就是已經順利完成政府期待他協助的任務了，這就可以證明他執行業務的能力，跟資本額大小無關。

「我真的很想問，在野黨到底想要怎樣？」，洪申翰指出，因為國際性的禽流感跟氣候變遷，引發的短期雞蛋供應不足，而缺蛋在野黨要罵，因飼料等成本飆升，蛋價因而波動上漲也要罵，現在連政府來補貼進口差價，去平抑漲價，也不行。他提到，在幾個月前，雞蛋供應緊急的時候，只要民間企業有能力幫助政府，在合乎規範的要求下快速進口雞蛋，而且又不違法抽佣，到底資本額大或小，又如何？

洪申翰強調，事後來看，今天這家公司，就算資本額不大，但就是已經順利完成政府期待他協助的任務了，這就可以證明他執行業務的能力，跟資本額大小無關，「所以，在野黨到底還要怎樣？」

針對超思爭議，農業部2日澄清，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思，超思過去實績代表貿易能力，這次超思從巴西進口雞蛋中有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元，超思「連吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒有問題，代表超思是有能力。