超思「母公司」是資本額2.5萬的蛋行？　農業部：只有親屬關係

▲高雄岡山超思公司遭疑資本額僅50萬卻可從巴西進口9千萬顆蛋。（圖／記者吳世龍攝）

記者楊惠琪／台北報導

位於高雄市岡山區「超思公司」連日遭外界質疑，資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，更被懷疑是一人公司，國民黨桃園市議員凌濤更質疑，超思的母公司可能是資本額僅2.5萬的岡山吳記蛋行。農業部畜牧司長張經緯今（3日）再澄清，超思公司與吳記蛋行雖有親屬關係，「但超思就是超思，沒有說他是誰的分公司或母公司」。

農業部指出，昨已召開記者會說明雞蛋專案進口是由政府吸收的差額，並非補助特定貿易商，對於外界關心的超思公司，也已澄清非一人公司、是合法登記的貿易商，而超思公司負責人的親屬原本就是經營國內知名的蛋行，但有媒體報導超思母公司就是該蛋行，這是錯誤報導。

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張經緯表示，昨在記者會回應媒體提問「超思母公司是哪間大型的蛋品業者」時，就已嚴正否認超思和該蛋行是母公司或關係企業，超思人員與該蛋行的親屬關係是有脈絡的，「但是超思就是超思，沒有說他是誰的分公司或母公司，並沒有。」也請政治人物勿再使用不實訊息提出質疑。

農業部也再度澄清，超思公司並非一人公司，超思之前協助尋找日本蛋品時，同時有幫日本相關大型企業尋找其他出口到日本的管道，因此超思有人脈和資源可以介紹各國貿易進口的管道，超思在幫台灣尋找蛋源時，同時有業務代表到墨西哥、馬來西亞等地尋蛋，所以絕對不是所謂的一人公司，且該公司是去年九月成立，並非農業部今年開始專案進口雞蛋才成立的公司。