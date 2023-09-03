她曝超思老闆在蛋界有名號！　斥藍營抹黑：台商不敢幫倒楣的是誰

▲前民進黨立委余宛如。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，遭國民黨質疑是一人公司，也因獲農業部上億補助，引發爭議。前民進黨立委余宛如3日則在臉書駁斥，超思能買到蛋並不是跟民進黨關係好，而是跟巴西蛋廠關係好才能買到蛋，超思負責人秦語喬在蛋界是有名號的，她也批評，國民黨這樣抹黑事實，以後有國難台商不敢幫，倒楣的是誰？

「當郭台銘說能幫台灣買到BNT疫苗時，怎麼沒人懷疑他是因為跟民進黨關係好？」余宛如表示，超思這家公司，並不是老闆跟民進黨好，而是跟巴西蛋廠的關係好，才能買到蛋，她也提到，國際貿易，很多能夠拿到授權或是貨品，都是因為有關係、或是有實績，不然外國供貨商哪敢跟莫名奇妙的人交易？

余宛如直言，超思的老闆秦語喬在蛋界是有名號的，曾從日本進口雞蛋，也有巴西管道，因為巴西蛋商信任他，才願意在全球蛋荒中，挪出出口額度給台灣，而且給台灣的價格，比其他產區還便宜，不然台灣跟巴西沒有邦交，全球又蛋荒，巴西蛋商也沒必要幫台灣。

余宛如再指出，台商受到政府拜託，全球尋蛋，秦語喬間接受到請託，為了協助政府購蛋，回頭跟巴西蛋商拜託，並臨危受命成立超思處理雞蛋的物流，且台灣法令規定，50萬就可以成立有限公司，做國際貿易，超思到底哪裡違法？

此外，余宛如強調，從巴西運來的雞蛋若是邊境檢疫沒過，都是直接銷毀，所有費用都要秦語喬認賠，政府並沒有補貼蛋商的到岸成本，這包含購蛋、出口費用、產地物流費用、離岸物流費用等，秦語喬先掏錢出來買蛋、賣掉蛋頂多拿回成本，檢疫不過還要自己認賠，不是為了幫忙台灣鄉親，誰要做這種生意？

余宛如也痛批，結果國民黨一句「一人公司賺上億」，完全抹黑事實，黨「芯」比炭還黑，難道不該出來道歉嗎？以後有國難，台商不敢幫的時候，倒楣的到底是誰？