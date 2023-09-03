「超思」為何超神奇？　他一圖比較5家蛋商資本額：堪比商業奇才

▲雞蛋進口專案引起爭議。（示意圖／資料照）

政治中心／綜合報導

超思公司資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，引發議論。臉書粉專「政客爽」比較包括超思在內5家蛋商，直言超思可以寫進我國教科書，因為它的資歷堪比世界第一的「商業奇才」。

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

「政客爽」在臉書比較了超思、台農發、中央畜產會、羽禾、台灣投資共5家蛋商，發現就屬超思最神奇。同樣拿下千萬噸的進口量，台農發跟中央畜產會資本額分別是10億與12億，但兩家只被委託3144萬噸的雞蛋，還是輸給超思的8814萬噸。

「政客爽」嘲諷，超思大概是全球第一大尾企業，資本額50萬、1人公司、老闆只出資1000元、沒有倉儲冷練、公司地址在民宅，卻可以承擔五個月來農業部進口雞蛋的六成，1000元做六億的生意，看看其他進口雞蛋的公司、機關，個個資本額都破億、上千萬，都不如超思公司。

針對爭議，農業部2日說明，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，若再繼續抹黑污衊將會提告。

對於外界質疑一人公司與資本額僅50萬元一事，農業部強調，超思是與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品親屬關係有脈絡，且資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋，請外界不要陷入迷思。

不過，農業部的說法仍無法平息紛爭，國民黨桃園市議員凌濤就查詢跟超思負責人秦語喬有關，且登記在南部的，只有設籍高雄市、資本額僅2.5萬的岡山吳記蛋行，「農委會講了一堆故事，一下扯超思家族與日本有貿易往來、熟悉巴西，到底是真是假？開完記者會，欲蓋彌彰，通篇使用模糊的代稱，疑點重重。」

國民黨市議員徐巧芯3日更發現，超思進口的蛋可能致癌，被抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮，砲轟政府「謀財又害命」。

▼針對「超思」案，政客爽粉絲專頁製作圖表比較。（圖／政客爽）

