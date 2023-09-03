　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「超思」為何超神奇？　他一圖比較5家蛋商資本額：堪比商業奇才

▲▼雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

▲雞蛋進口專案引起爭議。（示意圖／資料照）

 政治中心／綜合報導

超思公司資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，引發議論。臉書粉專「政客爽」比較包括超思在內5家蛋商，直言超思可以寫進我國教科書，因為它的資歷堪比世界第一的「商業奇才」。

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

「政客爽」在臉書比較了超思、台農發、中央畜產會、羽禾、台灣投資共5家蛋商，發現就屬超思最神奇。同樣拿下千萬噸的進口量，台農發跟中央畜產會資本額分別是10億與12億，但兩家只被委託3144萬噸的雞蛋，還是輸給超思的8814萬噸。

「政客爽」嘲諷，超思大概是全球第一大尾企業，資本額50萬、1人公司、老闆只出資1000元、沒有倉儲冷練、公司地址在民宅，卻可以承擔五個月來農業部進口雞蛋的六成，1000元做六億的生意，看看其他進口雞蛋的公司、機關，個個資本額都破億、上千萬，都不如超思公司。

針對爭議，農業部2日說明，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，若再繼續抹黑污衊將會提告。

對於外界質疑一人公司與資本額僅50萬元一事，農業部強調，超思是與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品親屬關係有脈絡，且資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋，請外界不要陷入迷思。

不過，農業部的說法仍無法平息紛爭，國民黨桃園市議員凌濤就查詢跟超思負責人秦語喬有關，且登記在南部的，只有設籍高雄市、資本額僅2.5萬的岡山吳記蛋行，「農委會講了一堆故事，一下扯超思家族與日本有貿易往來、熟悉巴西，到底是真是假？開完記者會，欲蓋彌彰，通篇使用模糊的代稱，疑點重重。」

國民黨市議員徐巧芯3日更發現，超思進口的蛋可能致癌，被抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮，砲轟政府「謀財又害命」。

▼針對「超思」案，政客爽粉絲專頁製作圖表比較。（圖／政客爽）

▲▼針對「超思」案，政客爽粉絲專頁製作圖表比較。（圖／政客爽）

ET快訊
快訊／國家警報響了！　台東縣「防14級強風」
LIVE／16縣市列陸警範圍！　氣象局最新說明
快訊／颱風假來了！　桃園市「這3里」中午起停班課
這縣市很難放颱風假！　上一次放假是4年前
海葵登陸前強度再增！各國：恐怖降雨勢必引發土石流　2地要注意
海葵傍晚前撞陸地！　6地「風雨非常劇烈」
黛安娜「爆料皇室震撼秘密」音檔外洩！　痛揭哈利失寵38年真相

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

在野整合怎麼談？　黃珊珊駁「XX配」：選舉不是比民調是比民心

「超思」為何超神奇？　他一圖比較5家蛋商資本額：堪比商業奇才

郭台銘選總統副手「已經找到了」！　黃士修：但我拒絕知道是誰

一張表秒懂！旅行不便險誤區多　魔鬼細節藏「不賠貓膩」

吳欣岱重申參選到底　痛斥高嘉瑜：用大義勒索選民

北市今午、晚「風雨最明顯」　憂菜價波動！蔣萬安指示密切監控

「在野黨到底想怎樣？」　綠委強調：超思已證明能力和資本額無關

進口雞蛋恐致癌？　她駁斥徐巧芯：逐批把關不可能放行

日媒示警「核處理水假訊息」　意圖煽動大陸輿論對日本觀感

超思「母公司」資本額僅2.5萬元？　凌濤爆三大疑點：檢調應立即調查

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

颱風攪局！鄧紫棋缺席KKBOX　直播道歉秀台語：我很思念你

在野整合怎麼談？　黃珊珊駁「XX配」：選舉不是比民調是比民心

「超思」為何超神奇？　他一圖比較5家蛋商資本額：堪比商業奇才

郭台銘選總統副手「已經找到了」！　黃士修：但我拒絕知道是誰

一張表秒懂！旅行不便險誤區多　魔鬼細節藏「不賠貓膩」

吳欣岱重申參選到底　痛斥高嘉瑜：用大義勒索選民

北市今午、晚「風雨最明顯」　憂菜價波動！蔣萬安指示密切監控

「在野黨到底想怎樣？」　綠委強調：超思已證明能力和資本額無關

進口雞蛋恐致癌？　她駁斥徐巧芯：逐批把關不可能放行

日媒示警「核處理水假訊息」　意圖煽動大陸輿論對日本觀感

超思「母公司」資本額僅2.5萬元？　凌濤爆三大疑點：檢調應立即調查

國家警報響了！1縣市防14級強風　氣象局發布強風告警

通緝犯違停遭攔查猛倒40公尺退無路　竟正面狠撞警員逃逸

炎亞綸複訊後消失1個月　低調現身普渡「虔誠閉眼拜拜」近況曝

在野整合怎麼談？　黃珊珊駁「XX配」：選舉不是比民調是比民心

海葵撲台！勸撤離廬山溫泉區鄉民　仁愛鄉急堆沙包、存2周食物

海葵襲台！台電超前部署　軍機載送機具赴金門待命支援

九三軍人節的感動！鋼鐵傘兵秦良丰苦練站立　最新復健畫面曝

中華男籃亞運大利多！　李凱爾確定不打、大魔王周琦也缺陣

快訊／颱風假來了！桃園市「這3里」風雨達標　中午起停班課

LIVE／海葵進逼「16縣市列陸警範圍」　氣象局最新說明

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

行人地獄？藍議員喊解決塞車問題　會勘後竟塗掉行人穿越線

發現頭蓋骨被質疑造假　王薇君回應

蔡英文視察災防中心　「中央地方協力防颱」

被當台諜判刑　李孟居返台親吻自由之地

柯文哲最新民調15.1%　她分析：台北市成為軟肋

成大恩師現身談賴清德　陳志鴻讚：有溫暖的心、冷靜的頭腦

民調／侯友宜衝第二、柯郭麻花捲　他曝：藍小雞一啟動柯文哲就往下

徐巧芯控「超思進口巴西蛋恐致癌」　「4問」農業部嗆到底多無能

民眾黨被爆染黑又染黃　柯文哲：再怎樣也比國民黨、民進黨乾淨

超思「母公司」資本額僅2.5萬元？　凌濤爆三大疑點

談立委席次是否過半　賴清德：我沒有放棄這個目標

50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

兩岸不必如此下去　賴清德：台灣很樂意對等跟中國合作增進福祉

海葵颱風今凌晨觸陸　「降雨熱區」防超豪大雨

更多熱門

相關新聞

超思「母公司」是資本額2.5萬的蛋行？　農業部：只有親屬關係

超思「母公司」是資本額2.5萬的蛋行？　農業部：只有親屬關係

位於高雄市岡山區「超思公司」連日遭外界質疑，資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，更被懷疑是一人公司，國民黨桃園市議員凌濤更質疑，超思的母公司可能是資本額僅2.5萬的岡山吳記蛋行。農業部畜牧司長張經緯今（3日）再澄清，超思公司與吳記蛋行雖有親屬關係，「但超思就是超思，沒有說他是誰的分公司或母公司」。

「在野黨到底想怎樣？」　綠委強調：超思已證明能力和資本額無關

「在野黨到底想怎樣？」　綠委強調：超思已證明能力和資本額無關

超思「母公司」資本額僅2.5萬元？　凌濤爆三大疑點

超思「母公司」資本額僅2.5萬元？　凌濤爆三大疑點

50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

資本50萬蛋行進口巴西蛋惹議　他點關鍵：申請條件都一樣何來圖利？

資本50萬蛋行進口巴西蛋惹議　他點關鍵：申請條件都一樣何來圖利？

關鍵字：

超思

讀者迴響

熱門新聞

明天還有颱風假機會！機率高縣市出爐　海葵最強對流下午撞進陸地

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

2和尚背國際精品包　行情破26萬

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

海葵強度達巔峰！將過中央山脈　全台風雨越晚越大

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

海葵往南逆時針小繞一圈！鄭明典點出「台灣地形」影響關鍵

七年級男很多未婚？他曝外表是關鍵

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面