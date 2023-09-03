黃揚明分析高嘉瑜改「友柯」人設雪上加霜　曝唯一解方關鍵在他

▲黃揚明分析，能解救高嘉瑜的唯一方式就是賴清德出手解決綠營分裂問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

內湖南港立委選戰白熱化，泛綠分裂成為一大焦點，根據TVBS最新民調顯示，國民黨參選人李彥秀支持度44%，民進黨高嘉瑜27%，台灣基進黨吳欣岱13%。對此，媒體人黃揚明2日就分析，高嘉瑜為了迎合深綠選民，批判民眾黨主席柯文哲，在泛綠分裂、柯粉不投的情況下，選情是雪上加霜，僅存的一招就是民進黨主席賴清德出手解決綠營分裂問題。

黃揚明在節目《週末大爆卦》中指出，高嘉瑜首先要面對的就是泛綠分裂，她過去在立院砲打財政部、內政部，甚至和「館長」陳之漢連成一氣質疑政府，導致她某種程度上成為執政黨中的「派系孤兒」；在林秉樞的家暴事件中也可以發現，民進黨聲援她的人不多，世態炎涼，可見在黨內的仇恨值很高。

「今天如果是藍綠一對一，高嘉瑜還有『一點點點』贏面」，黃揚明提到，藍綠對決，高嘉瑜還能利用「友柯」人設吸選票，以往高嘉瑜被視為在綠營中比較能和柯文哲互動的人，但現在高嘉瑜為了迎合深綠選民，必須批判柯文哲，這對高嘉瑜會產生根本的矛盾，在柯粉、年輕人都不投的情況下，高嘉瑜的勝算就更低了。

黃揚明也分析，民進黨要保住港湖這席只剩一招，總統選戰陷入在野分裂的情況下，賴清德開始全力助選立委參選人，如果賴清德很努力的幫高嘉瑜解決綠營分裂的問題，或者提出讓吳欣岱進入民進黨不分區立委的安全名單內，港湖回歸藍綠一對一，就能緩解選情，但他強調，民進黨最後也有可能就是放棄高嘉瑜。