他建議郭台銘APP連署　黃士修曝「一個月前就規劃好」：用LINE@

▲郭台銘。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布投入總統大選，將以獨立參選人的身分展開連署，而2018年參選台北市長爆紅的吳蕚洋則建議，可以寫個APP辦理。對此，主流民意大聯盟發言人黃士修回應，自己一個月前就規劃好了，其中包括IT開發需求、個資法和系統勾稽，而且基於普及性，會用LINE@做，「但有消息透露，府院那邊又要中選會在行政上搞我們」。

吳蕚洋表示，郭台銘若用APP辦理連署，除了可以即時將身份證掃描後將號碼上傳至資料庫，立刻比對是否重複，同時還可以馬上統計知道累積數量，作業上可只掃號碼不上傳圖片，號碼無法辨識時可以用手動輸入，如此傳的資料很少，處理速度可以很快，而這個APP只給特定工作人員使用。

吳蕚洋批評，中選會在連署作業一直不改善，讓人民仍用土法煉鋼，在審核上累壞工作人員，讓人難以想像台灣是科技之島。郭台銘是資訊產業出身，相信能有不同思維及作法。

黃士修則回應，就結論而言，他一個月前就規劃好了，其中包括IT開發需求、個資法和系統勾稽，而且基於普及性，不應該另用APP，要用LINE@做。他擔任連署總顧問，就是希望規劃IT手段，大幅改善公務流程，但稱有聽到消息中選會有意見。

至於吳蕚洋認為連署線上作業系統不開放，只給特定工作人員，黃士修說明，這個有額外收集個資的法律問題。若僅是判定重複連署，在End-User觀點，提交身分證影本是一個高門檻動作，不太可能台北、台中、高雄，每場活動都來提交多次，就算有也是極少數個案，在百萬量級之下可忽略，否則打亂工作線會大幅拖垮效率，本末倒置。

根據《總統副總統選舉罷免法》規定，法定連署門檻為最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5%，而在2020年立委選舉時，共1931萬1105選舉人數，因此郭台銘想正式登記，連署人數須經中選會審核後達28萬9667人才可成功。

依據中選會期程，9月13日至9月17日間受理申請為總統、副總統選舉被連署人，並需繳交保證金新臺幣1百萬元，連署期間9月19日至11月2日展開，也就是要在45天內完成連署。此外，若以連署方式獨立參選時，郭台銘還必須同時提出副手人選。