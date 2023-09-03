黃揚明曝近期民調「賴往下、郭往上」　分析這群人策略性挺郭台銘

▲黃揚明分析，深綠郭粉正在策略性挺郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選目前行程四腳督局面，分別為鴻海創辦人郭台銘、國民黨參選人侯友宜、民進黨參選人賴清德、民眾黨參選人柯文哲，目前各家民調皆顯示賴清德穩定領先。媒體人黃揚明2日則指出，近期多份民調都有賴清德往下、郭台銘往上的現象，他分析可能是「深綠郭粉」在策略性挺郭。

黃揚明在節目《週末大報卦》中指出，就算賴清德民調維持在三成五還是「躺著選」，但近期多份民調都出現一個現象，就是郭台銘往上、賴清德往下，他認為，這是一部分的綠營支持者策略性挺郭，就是所謂的「深綠郭粉」，他也有看到匿名粉專發出「所有民調打來表態唯一支持郭台銘，但投票必定投賴清德」。

此外，黃揚明分析，在美麗島電子報的滾動民調中，賴清德的民調往下，可能是因為綠營支持者篤定賴清德已經穩了，有無表態都不重要。他強調，在野陣營一團混亂，就算爭到「老二」還是輸，「賴清德幾乎是兩倍的侯友宜、兩倍的柯文哲、三倍的郭台銘」，印證了在野不整合，便宜賴清德，所以目前討論在野陣營民調「麻花捲」沒有意義，重點就是在野如果還不啟動整合，這場大選已經Game over。