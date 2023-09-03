進口雞蛋恐致癌？　她駁斥徐巧芯：逐批把關不可能放行

▲前立委余宛如。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

新設立的進口雞蛋貿易商「超思公司」近日被爆出是1人公司，且資本額才50萬元，卻標到上億的雞蛋採購案，國民黨立委參選人徐巧芯加碼爆料，超思進口的蛋恐引發再生性不良貧血，有致血癌疑慮。對此，民進黨前立委余宛如今（3日）指出，進口雞蛋邊境檢驗是「逐批」把關，每批都驗，若檢驗不合格，都是直接退運跟銷毀，不可能放行的。

余宛如今天表示，要不是在野黨炒作缺蛋議題，造成民眾恐慌搶購囤蛋，蛋價飆升，政府哪需要出手平抑蛋價呢？結果現在又來造謠意圖抹黑做事的人。

余宛如說明，徐巧芯巧芯說巴西蛋驗出不合格，可能流入民間，這樣說是為了造成恐慌，特別是進口雞蛋，邊境檢驗是「逐批」嚴格把關，每批都驗，若檢驗不合格，都是直接退運跟銷毀，不可能放行的，而且所有損失都是進口商自行吸收。

此外，余宛如表示，政府沒有補貼廠商，而是補貼全民，蛋從到岸後產生的國內進口報關費用、以及跟國內雞蛋的價差由政府吸收，好減輕民眾的負擔並平抑物價，避免帶動其他民生物資的漲幅；至於在野黨質疑該公司資本額，余直指，貿易商的能力不在資本額大小，而是有沒有能力說服賣家供貨、有沒有能力付款、有沒有能力處理物流，超思在最短的時間內，證明它能符合農委會的標準跟要求，並完成進口，拿50萬「登記」資本額去質疑它，跟雞蛋裡面挑骨頭一樣。

余宛如說，有媒體報導政府最高補貼一顆雞蛋32元，感覺好像進口商賺飽飽，更是帶風向，這是澳洲雞蛋空運來台坐飛機造成的費用，當然比較貴，這也是為何澳洲進口只佔小小量，反而因為有超思的幫忙，雞蛋到岸價格大幅降低，也減輕了國庫支出，看完農委會的整個專案報告，可以看出農委會同仁做事的努力跟認真、還有台商幫助台灣的愛國之心，國民黨為了選舉，汙衊大家的努力，真的讓做事的人很受傷，那些炒作缺蛋議題到攻擊農委會跟台商的人，實在應該要跟國人道歉謝罪才對。