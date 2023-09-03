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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲喊提告　徐巧芯嗆「笑你不敢」：何不公開與超思的合約？

▲農業部長陳吉仲。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部長陳吉仲。（資料照／記者楊惠琪攝）

記者皮心瑀／台北報導

超思公司資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，引發爭議。國民黨市議員徐巧芯3日更質疑，超思進口的蛋可能致癌，她一查發現，今年八月開始不再向巴西下單了，因為蛋的品質有問題。農業部長陳吉仲則回應，若再有不實指控將提告。對此，徐巧芯表示，若要釋疑，農業部就公開與超思的合約，講清楚跟對方採購的價格，「歡迎提告笑你不敢」。

農業部砸下5.7億元在台灣缺蛋時期，實施「雞蛋專案進口補貼」措施，以緩解國內蛋荒的狀況。然而，近日卻爆出參與雞蛋進口補貼專案的貿易商名單，包括一間資本額僅50萬，且去年9月才成立的蛋商超思，遭質疑有官商勾結。

農業部2日說明，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，另超思是與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品親屬關係有脈絡，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋。

不過，國民黨市議員徐巧芯3日發現，超思進口的蛋可能致癌，被抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮，砲轟政府「謀財又害命」。

面對陳吉仲喊要提告，徐巧心也回應，自己對農業部的質疑都有引用政府公開資料，陳吉仲要生氣，不如公開與超思的合約，講清楚跟對方採購的價格，不要說又是機密要封存30年。

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