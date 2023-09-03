通緝犯違停遭攔查猛倒40公尺退無路　竟正面狠撞警員逃逸

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區發生一起執勤警員遭衝撞案件。三峽分局一名警員昨天（2日）攔查違規車輛時，駕駛竟然猛倒逆向40公尺後，發現無路可退，竟然正面加速衝撞警員，所幸，警員身手矯健，立即跳上引擎蓋上，避免遭輾壓，但男子立即仍將警員甩落地面逃逸。經警方確認為28歲張姓竊盜通緝犯。

▲三峽警員攔查違停車輛，卻遭正面衝撞翻滾一圈倒地。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天下午2時許，新北市三峽區中正路一段，一名男子駕駛銀色旅行車違規並排停車，當時執行巡邏的警備隊警員袁奕維，發現該車違規，準備對男子攔查告發時，男子突然倒車40公尺往大同路口逃逸，警員立即逆向尾隨，當被其他車輛堵住，竟選擇正面直接衝撞，警員當場遭撞翻滾一圈落地。

▲警員遭撞後不顧傷勢，起身徒步追捕該車。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員起身，不顧手掌、膝部擦、挫傷，立即徒步追捕，但對方不斷在車陣加速穿梭，最終仍被逃逸。經警員回想確認，該名逃逸男子為28歲張姓竊盜通緝犯，之前曾多次逮捕，目前已鎖定身分，積極追捕中。而受傷的警員袁奕維，經包紮後已無大礙。

▲三峽警員巡邏時，發現一輛旅行車並排違停。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲該輛旅行車竟然猛倒40公尺，發現沒有退路竟然直接衝撞前方警員。（圖／記者陸運陞翻攝）