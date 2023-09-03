女駕駛切內線下秒遇紅燈急剎　遭貨櫃車撞爛車尾！網酸：有勇氣

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港區中鋼路與店北路口日前發生一起追撞車禍，當時一輛白色轎車變換車道切進內線，下一秒遇到紅燈就緊急剎車，導致後方貨櫃車剎車不及，直接撞爛白車車尾，所幸雙方駕駛都沒有受傷。不過，行車記錄器影像在網路曝光後，有網友直言「真佩服有勇氣這樣切進去」、「開車習慣差，亂超車又急剎」，但也有網友認為「大車根本沒想剎車」、「白車沒擋，死的就是機車了」。

▲女駕駛變換車道後遇紅燈急煞，車尾遭後方貨櫃車撞爛。（圖／翻攝自爆料公社）

▲女駕駛變換車道後遇紅燈急剎，車尾遭後方貨櫃車撞爛。（圖／翻攝自爆料公社）

該起追撞車禍發生在1日上午將近8點，一輛白車行經小港區中鋼路與店北路口，24歲的駕駛李女在路上變換車道切進內線，沒想到下秒卻遇到紅燈緊急踩剎車，後方貨櫃車來不及剎車，直接撞爛白車車尾。

警方表示，該輛自小客車因變換車道不當，未禮讓直行車先行，致遭後方李姓駕駛未保持安全距離的曳引車追撞，造成自小客車後保險桿受損，現場並無人員受傷。事故雙方駕駛皆無酒駕，詳細肇事原因待釐清。

▲▼警方表示，雙方駕駛皆無酒駕，肇事原因尚待釐清。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，行車記錄器影像曝光後，意外掀起網友正反論戰，有網友直言「真佩服有勇氣這樣切進去」、「女三寶行車觀念差」、「開車習慣差，亂超車又急剎」，但也有網友認為「大車根本沒想剎車」、「白車沒擋，死的就是機車了」。