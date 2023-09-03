天降金雨「冥陽兩利」　台南市開基龍君廟普渡好大氣

記者林東良／台南報導

台南市北區開基龍君廟的普渡與眾不同，廟方不像其他廟宇將供品擺在供桌上，待完成普渡後再將普度供品捐贈弱勢，而是在普渡化食後，直接將供品、現金撒向現場等候布施民眾，以達「冥陽兩利」之功，2日晚上500多人齊聚廟前等待普施，民眾各憑本事「接下」從天而下的各式供品帶回家，此景蔚為奇觀。

▲台南市北區北華街開基龍君廟40年來的中元普渡大布施「冥陽兩利作法」成為地方的在地特色。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲龍君殿乩童陳正聰，義務服務眾生已40餘年，他高舉雙手「化食」後，開始布施普度供品。

「沒有瘋狂，只有最狂」，9月2日晚上台南市北區北華街上人山人海，「開基龍君廟」今年有價值30萬的普渡品一夜普施完成，包含6萬元的零錢與600包白米、泡麵、餅乾等物資，老台南人都知道，晚上9時半一到，廟前化符令普施開始，神駕化食物資給廟前好兄弟，爐下則將食品普施給諸眾生，只見民眾雙手、垃圾袋、紙箱、捕鳥網高舉準備，大家各憑本事，看見大家手提袋內滿滿的戰利品，見證了「冥陽兩利」皆大歡喜的夜晚！

台南文史工作者謝奇峰老師說，龍君廟是一間澎湖白沙人陳姓家族移民至府城而建廟，主祀神明為蒼天上帝（龍君）、日光菩蕯、月光菩薩、金府千歲、鎮海太子…，當時陳家的住家在現忠義路上的「中央市場」（現國花大樓，1981年由前台南市長蘇南成改建完成），當時的阿霞飯店也是在此發跡而出名，龍君殿有代言人75歲陳正聰為乩童，義務服務眾生已40餘年，完全義務不收緣金，重點是廟內也沒有提供油香箱可讓人捐獻，所以信衆要捐獻，只能利用中元普渡之時來相挺，大家出錢出物資來共襄盛舉。

謝奇峰指出，龍君廟於1988年北華街建廟完成，實施中元普渡也已40多年，食品物資也將發放給10幾個需要的團體，每逢中元普渡日，府城人大家都會風聞前來共襄盛舉。

▲龍君廟執事人員陳政川、陳銘淇、陳岑卓（左起）管理廟務服務信眾多年。

龍君廟的執事人員相當低調，只遵照神明指示做事，也不會跟宮廟交陪。龍君殿40年來的中元普渡大布施「冥陽兩利作法」成為地方的在地特色。

▲龍君廟是一間澎湖白沙人陳姓家族移民至府城而建廟，主祀神明為蒼天上帝（龍君） 、日光菩蕯、月光菩薩、金府千歲、鎮海太子等神尊。