海葵來了！台東正興村撤離400人　綠島超商貨架「食品被搶光」

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

颱風海葵逐步逼近，中心上午逐漸通過綠島附近，預計下午將從台東登陸台灣本島；目前暴風圈已經觸碰到花東陸地，風雨越晚越劇烈。台東金峰鄉正興村今(3日)上午10時預防性撤離村民400人，軍方也出動軍用卡車及人員協助，嚴防風災。

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▲台東金峰鄉正興村預防性撤離村民。（圖／記者楊漢聲翻攝）

颱風海葵中心下午即將登陸，將終結1471天「沒有颱風登陸」的紀錄。今早位在離島的綠島已經明顯感受到風雨增強，街上不見當地民眾及遊客，相當冷清，由於擔心颱風影響民生物資，綠島超商貨架上食品類商品也幾乎被搶光，僅剩下零星優酪乳、咖啡、果汁飲品。

▲綠島超商食品被搶光。（圖／記者楊漢聲翻攝）

海葵登陸後台東首當其衝，海面風浪增強，今早開始出現一波波超過5公尺長浪。在通往阿塱壹古道路徑的達仁鄉南田塔瓦溪，溪口鵝卵石堆被長浪突破，海水直接倒灌溪床，把路徑整個吞沒，目擊民眾當場直呼「好可怕！」

台東金峰鄉正興村今上午10點也預防性撤離村民近400人，多位村民整理要帶的隨身物品，有人自行開車、或騎機車，前往大王國小和飯店避難，軍方也出動軍用卡車及人員協助，搶在颱風登陸前撤離村民。

▼台東達仁鄉南田塔瓦溪溪床遭長浪突破。（圖／記者楊漢聲翻攝）