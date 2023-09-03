海葵結構變得很紮實！　專家：以「巔峰」姿態抵達

▲氣象粉專指出，海葵颱風變得相當紮實，民眾應做好防颱準備。（圖／翻攝自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者張乃文／綜合報導

海葵颱風預計今（3）下午到傍晚中心登陸台東，風雨將進入最劇烈時刻，路徑將穿越台灣出海，暴風圈預估明天(4日)傍晚才能脫離台灣本島，周二(5日)清晨解除陸警。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，海葵變得相當紮實，將以「巔峰」姿態抵達花東近岸；更點名「宜花東、彰化到屏東、南投」等縣市要留意防颱防汛。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享一張「颱風結構掃描圖」指出，海葵變得相當紮實，眼牆鞏固完整，尤其是核心南側「特別肥厚」，部分官方更已上調強度，將以「巔峰姿態」抵達花東近岸，提醒登陸點周邊「預防猛烈風勢。」

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氣象粉專表示，由於海葵的「頭」跟「腳」稍微不對稱，南側較強，因此登陸出海位置也都相當重要，會間接影響了西部地區的降雨分布，提醒宜花東、彰化到屏東及南投等縣市，針對防颱防汛的措施要做最後確認。

根據氣象局預報，海葵暴風圈已籠罩台灣東部和東南部陸地，16縣市列陸警範圍，預估今(3日)下午到傍晚登陸台東，越晚風雨越猛烈，預估暴風圈要明天(4日)傍晚才能脫離台灣本島，周二(5日)清晨解除陸警，明天南部、澎湖仍可能出現10級陣風，有放颱風假機率，但仍要由地方政府依最新風雨預測決定。

氣象預報員劉宇其說明，東部恆春半島風雨增強，颱風已到東方160公里海面上，暴風半徑180公里，花東部分地區已籠罩在暴風圈，海葵颱風結構扎實，中心結構清楚，持續朝西北西移動，路徑若無太大變化，最強對流下午接觸台東、花蓮陸地，不排除下午到傍晚颱風中心在台東登陸，屆時將是風雨最大時刻。