台7甲線10.4k處零星落石搶修中　不排除預警封台7線+台7甲線

記者游芳男／宜蘭報導

中央氣象局預報海葵颱風將有強降雨，宜蘭山區預測雨量300~490毫米/24小時，3日台7甲線10.4k處出現零星落石， 公路局人員機具搶修中。另外，也不排除針對北橫公路台7線85.5k至94k(百韜橋至牛鬥)，及中橫公路宜蘭支線台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光)路段實施預警性封路。

▲台7甲線10.4k處落石搶修中。（圖／記者游芳男翻攝）

受颱風影響雨勢持續增強趨勢，宜蘭縣大同鄉台7線、台7甲線山區已有陣風及間歇性強降雨。公路總局第四區養護工程處獨立山工務已預先在北橫公路台7線、中橫公路宜蘭支線台7甲線沿線進駐搶災機具及警戒人員，公路總局考量山區道路致災風險性高，為顧及用路人安全，不排除針對北橫公路台7線85.5k至94k(百韜橋至牛鬥)及中橫公路宜蘭支線台7甲線0K~50K(百韜橋至勝光)路段實施預警性封路。

公路總局並呼籲用路人，颱風來襲期間豪雨及強風易複合產生邊坡落石、坍塌及土石流，非必要避免進入山區，行駛山區道路沿線留意邊坡坍方落石危害，並請多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，預先因應規劃行程，公路總局謹祝行車平安。