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強風狂襲…大陸養殖箱網竟漂到金門！「2座籃球場大」卡岸邊

▲▼ 金門峰上岸際出現1座超大型箱網。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門峰上岸際出現1座超大型箱網。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、黃資真／金門報導

海葵颱風影響，金門小三通往返廈門五通的航線全天候停駛，中央氣象局也發布10級強風警告，沒想到昨(2)日下午4時許有民眾在在海邊驚見1座大型箱網，將近2個籃球場大，海巡研判該箱網應是意外從大陸漂抵金門。

昨天下午4時許有民眾在金門峰上岸際意外發現1座超大型箱網卡在岸邊，立刻通報金馬澎分署第九岸巡隊前往處理，初步研判該養殖用箱網可能因為強風，意外從大陸漂過來，岸巡面對首次有大型箱網擱淺金門也不知所措，還需請示上級才能說明。

▲▼ 金門峰上岸際出現1座超大型箱網。（圖／記者林名揚翻攝）

金門第九岸巡隊也將加強海岸管制區巡邏勤務並針對馬山、成功海堤、尚義海堤、后湖、建功嶼、慈堤、東崗海水浴場、上林海灘、雙口海灘等觀浪熱點及各商、漁港範圍加強管制工作，避免民眾進入管制區域，並編成緊急應變組備妥動力救生圈等12類269項裝備肆應救災工作。

第九岸巡隊表示，在此特別呼籲並提醒金門鄉親，切勿在颱風期間冒險從事戲水、觀浪及海釣等戶外危險活動，避免危害發生；如民眾擅闖管制區域，將依據「災害防救法」規定實施勸離，若規勸不聽者恐遭受5萬元以上至25萬元以下罰鍰；另外民眾倘需緊急救援時，可立即撥打海巡署「118」服務專線，第九岸巡隊將旋即前往協處。

▲▼ 金門峰上岸際出現1座超大型箱網。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門峰上岸際出現1座超大型箱網。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金門峰上岸際出現1座超大型箱網。（圖／記者林名揚翻攝）

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