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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

兩岸不必如此下去　賴清德：台灣很樂意對等跟中國合作增進福祉

▲▼民進黨總統候選人賴清德25日在中正萬華在地民意代表的陪同下，前往伍德宮參香拜廟受到當地居民的熱情歡迎。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選腳接近，民進黨參選人賴清德接受民視節目「新聞觀測站」專訪談到兩岸問題時表示，「是中國關起的大門，關門的不在台灣」，他如果當選，兩岸的交流也許是一個機會，希望中國可以理解到兩岸不必如此下去，台灣是可以幫助中國，一個繁榮的台灣也有助於一個進步的中國、一個穩定的中國，有助於一個安全的台灣，「所以只要對等尊嚴，台灣是很樂意跟中國交流合作，增進兩岸人民的福祉」。

賴清德說，大家可以去比較不同政黨所提出的主張，除了郭台銘先生提和平協議以外，那麼在野黨也提出他們的方式，一個是接受九二共識、一個中國原則，另外一個是提出簽訂服貿，「不管是簽訂服貿，或者是九二共識，基本上都是走回頭路，接受一個中國原則，放棄了主權，我認為沒有主權的和平，不是真正的和平」。

賴清德說，有民主才有自由、有自由才有人權可言；那主權如何捍衛？他以孫子兵法為例，「百戰百勝非善之善則也，每一場打勝仗，你這個還不算厲害，因為殺敵一千自損八百，你要能夠不戰而屈人之兵」，這就是目前國際社會，跟台灣所採行的方式，增強自己的國防力量、民主陣營大家站在一起，共同發揮威懾的力量。

「也就是只有實力，才有可能確保主權，有主權才有可能確保和平。」賴清德說，那之前他投書華爾街日報，提出和平四大支柱行動方案，也就是這個樣子。

賴清德說，這個題目裡面講了一個重點，「是中國關起的大門。對，關門的不在台灣這一方面」。他表示，蔡英文總統第一任的四個原則就是，承諾不變，不管是李登輝、陳水扁或馬英九，對中國的承諾，蔡英文政府不會改變，承諾不變。台灣社會對中國的善意，也不會改變，但不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路。

接著賴清德說，蔡英文第二任當選那天晚上開國際記者會，他就站在旁邊，「她講了四個原則，也是兩岸互動的四個原則，就是和平對等、民主對話，八個字而已」。

「國際社會也認為，目前兩岸情勢是升高，問題不在台灣是在中國。」賴清德說，他如果當選，兩岸的交流也許是一個機會，因為過去陳水扁總統希望釋出善意，但中國給予的評語就是，聽其言觀其行；蔡總統也釋出很大的善意，那中國給他的評語是，考卷沒有答，「中國是真的要繼續這樣下去嗎？對他沒有好處，因為現在中國現在有很多問題」。

賴清德說，其實中國應該要感謝台灣人民，因為中國經濟這2、30年來，是突飛猛進，最大的外資來自台灣，人數最多，「我們1、200萬人，在中國大陸，帶給他資金，除了人才資金科技還有專業，台灣對中國大陸非常善意的」。

賴清德還提到，這次河北淹水，他和總統都表達關心，台灣人民也出錢出力，所以如果中國在他當選之後，可以理解到其實兩岸不必如此下去，台灣是可以幫助中國的人，一個繁榮的台灣也有助於一個進步的中國、一個穩定的中國，有助於一個安全的台灣，「所以只要對等尊嚴，台灣是很樂意跟中國交流合作，增進兩岸人民的福祉」。

但賴清德也說到，如果中國硬要逼台灣放棄主權，才願意交流，那這個是強人所難，「如果我當選之後，我希望他們能夠理解到這一點，特別是理解到台灣的善意」。

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