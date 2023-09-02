賴清德拋設「癌症新藥基金」　巴氏量表、家庭幫傭申請都需調整

▲副總統賴清德。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

2024總統大選腳接近，民進黨參選人賴清德接受民視節目「新聞觀測站」專訪時，針對健康、長照等健康台灣政策，賴說，未來將成立「癌症新藥基金」專門給付新藥，讓癌有可以直接得到最好的治療。另外，他還提到，巴氏量表已經產生問題，到了不得不改的情況，還包括家庭外籍看護的申請條件也都必須調整。

賴清德說，癌症一定要有一個專案計劃，台灣的癌症從民國74年左右，都是台灣的十大死因之首，也就是台灣最大的健康殺手是癌症。所以20年前擔任立委的時候，有提出癌症防治法，就從預防、治療，到安寧、療養等等，都有很完整的記載，這部法律是跟台大、奇美、和信等醫學中心共同討論。

賴清德表示，現在的癌症篩檢，包括口腔癌，還有大腸癌、胃癌、子宮頸癌，還有乳癌五個，大概在去年總共篩了四百多萬人次，大概找了6、7萬個早期的病人，1萬多個後期的案例，「我舉這個例子是說，其實我關注癌症的這個醫療，這個情況已經有很久」。

賴清德表示，醫學進步太多，現在在孩子出生之後，就可以從基因定序，他可能會有什麼樣的疾病會好發。精準醫療走到這一步，另外還有再生醫療，還有智慧醫療等，「這個我們應該要及早進入癌症的治療」。

賴清德提到，現在的癌症治療，醫學上礙於這財政關係，會有第一線藥、第二線藥，就化學治療，沒效的話才是做比較先進的。賴說，常常經過化學治療後，會因為副作用、感染，不幸失去寶貴生命，有些幸運的沒有發生這件事情，可是對他的元氣也大傷。

「如果我們知道、明知道效果不佳，其實我們真的是可以直接，給更好的醫療。」賴清德說，在這種狀況下，若要推動先進醫療，就需要一個基金，就是「癌症新藥基金」，專門給付新藥。

另外，關於巴氏量表引發的民怨，賴清德直言，台灣社會的確有照顧服務的需求，「巴氏量表已經產生了問題，到了不得不改的情況」，要解決照顧服務需求的，未來會推動長照3.0，除了社區的長照據點會增加，機構式的長照服務也會加強。

賴清德表示，長照的服務方式不外3種，一個就是家人自己照顧，聘請外勞來照顧，不然就是住在機構式；如果是比較輕微的，就是日照或是社區的長照據點。現在問題是出在機構式服務量能不夠，所以才會有長照服務的需求，「我到機構式沒有辦法，可是我要申請外勞來照顧又不符合」。

賴清德說，解決之道就是長照制度一定要做得更完整，除了年齡是一個考量外，領有身心障礙手冊者、重大傷病手冊、罕見疾病手冊、癌症病人，甚至中風的病人等，都應該另立新的標準來滿足服務需求。

「不單是年齡這個項目，我是覺得我們應該更完整的，去處理這個問題，這樣的話才會周延。」賴清德提到，數量要擴增，然後家庭式的外籍看護、巴氏量表都是要檢討的。

賴清德說，家庭幫傭是很需要的，因為家裡如果有人能幫忙，夫妻兩位都可以比較安心去工作，小孩也有人照顧，「我意思是說，社會已經進步到一個新的情況，所以這個我是覺得說應該該是去討論的時候，討論然後檢討的時候，但這個施行的細節應該很快會推出吧，這可能是勞動部要去討論的」。