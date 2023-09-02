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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4天跑30個行程 　賴清德：四咖督我反而跑得更兇

▲▼2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

▲2024賴清德競選總統各縣市競選總部三長授證會議。（圖／記者陳煥丞攝）

記者陳家祥／台北報導

2024總統大選腳接近，鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選後，預料明年選舉將是四咖督的競爭；外界也分析，在野勢力嚴重分裂，領先的民進黨參選人賴清德形同「躺著選」。對此，賴清德在接受民視節目「新聞觀測站」專訪時說，「我反而跑得更兇」，競選規劃並未受到郭董事長的參選有任何打折或是任何影響，「我們反而內心要跑得更前」。

對於外界四咖督就躺著選的質疑，賴清德版薄，「我反而跑得更兇」，因為未來郭台銘董事長宣布參選之後，整個局勢選前會怎麼變化，尚不得而知，因此必須要做最好的準備。

賴清德說，整個選舉的行程、選舉進度都按部就班進行；他表示，上個禮拜六跑了9個行程，然後禮拜天跑了6個行程，其中5個是大型後援會成立；那禮拜一雖然是跑公務行程，但也跑了6個；禮拜二本來打算走11個行程，後來因為下雨，最後2個行程取消，也跑了9個行程。

賴清德得說，所以可以看得到，禮拜三去幫新店區的曾柏瑜助選，禮拜四去幫中和的吳崢，其實行程都是一直都在進行。

賴清德說，也很高興6月底之前，信賴台灣之友會成立，然後開始各縣市百工百業後援會，也如期的推出，甚至22個縣市、未來競選總部的主委、總幹事、執行總幹事等，都已經授證。

賴清德強調，大家可以看得出來，不管是個人行程，或是競選總部，所安排的各項競選活動，其實都如期如質的展開，並沒有受到郭董事長的參選有任何打折或是任何影響，「我們反而內心要跑得更前，甚至努力還會加碼，我們還要加碼」。

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