副手人選引關注　賴清德大讚蕭美琴：僑界、美國都讚不絕口

▲副總統賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨總統參選人賴清德接受民視節目「新聞觀測站」專訪時，對於副手人選仍賣關子，強調還沒有討論到那一個階段：至於外界多次點名的駐美代表蕭美琴，賴數次大讚蕭非常優秀，「美國談到美琴是『讚不絕口』，她的專業、認真投入還有長期溝通、解決問題，我們很以美琴的表現為榮」。

針對副手人選，賴清德表示，「現在還沒有討論到這裡，但是一定會是最好的人選，是有一些方向」，因為不管是自己觀察到，或是社會上陸續有人推薦，目前考量的這些人才其實都非常優秀。

賴清德說，因為還沒有進入到最後階段，大概11月份才會去登記，所以還有一點時間可以討論：賴表示，選舉是有timing，還沒有進到公布副手的時間。賴說，下個禮拜會開始公布政策藍圖，然後才會到副總統的宣布。

主持人追問，副總統人選會不會是女性？賴清德直言，「是有不少人這樣建議」，過去前總統陳水扁的副手是呂秀蓮，蔡英文總統2任期一位是陳建仁、一位是自己，也是男女搭配，「的確是有人這樣建議，但是也還沒有做最後的決定」。

至於是否會是外界多次點名的駐美代表蕭美琴？賴清德大讚，「她非常優秀、她非常優秀」，這次擔任蔡英文總統的特使前往巴拉圭，過境美國也再一次看到，「美琴非常不容易了，在美國這段時間建立了蔡英文政府、美國政府之間信賴的關係，幫台灣建立了非常好的管道」，也可以說幫台灣做了非常建設性的事情。

「現在還沒有進入到，決定的時候，但是就事論事。」賴清德大讚，蕭美琴的確是一個非常優秀的外交官，不僅僅是他個人肯定，包括僑界、美國政界，都非常肯定，「美國談到美琴是『讚不絕口』，她的專業、認真投入還有長期溝通、解決問題，我們很以美琴的表現為榮」。