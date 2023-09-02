資本50萬蛋行進口巴西蛋惹議　他點關鍵：申請條件都一樣何來圖利？

▲農業部製作圖卡說明進口蛋採購流程。（圖／農業部提供）



記者杜冠霖／台北報導

蛋行「超思公司」資本額50萬卻獲得農業部上億補助款，引發關注。而行政院日前說明，進口是採取差額補貼，並沒有暴利，過程應該是可以攤在陽光下。民進黨立委王定宇2日表示，蛋進口標準都一致，誰能找到蛋品就可以申請進口，沒有特許特權和圖利特定對象，國民黨現在用謠言去質疑特定進口商，請問條件、標準、程序都一樣，國民黨怎麼不去做？

對於缺蛋狀況，王定宇表示，用前一波缺蛋來看，當時是全世界因為雞瘟、飼料價格高漲等因素，全球都缺蛋，日本甚至為了缺蛋停產白色戀人巧克力，而台灣為了穩定蛋價，採取一連串行動，確實也發揮穩定價格的作用。

王定宇指出，對外採購補充蛋需求量也是方法之一，進口標準清楚又一致：合格的雞蛋品質、一樣的價格、一樣的進口流程和條件，這時候誰能幫忙找到蛋品就可以申請進口，沒有特許特權，也沒有圖利特定對象，不幫忙的國民黨，現在用謠言去質疑特定進口商，請問條件、標準、程序都一樣，國民黨怎麼不去做？

王定宇批評，政府忙著解決國家遭遇的一個個問題，國民黨卻老是忙著用扭曲訊息扯後腿！農業部8/29發布「農業部嚴正駁斥不實報導，未補助上億元給特定進口商」新聞稿，不排除對造謠者和散播謠言者提告。

針對補助進口雞蛋陷入官商勾結質疑風波一事，農業部昨也透過臉書澄清，專案進口雞蛋的過程，經過兩度「公開透明」的會議，與貿易商說明進口的5個要件，包括：一、登記合法的貿易代理商；二、媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商；三、提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張；四、到岸價格（CIF）報價合理性；五、時間限制：3月底前下單，3、4月份進口雞蛋全量供中央畜產會調度。

農業部強調，雞蛋專案進口所有的過程都已詳盡向貿易商說明與溝通，可進口的國家與文件資訊都公布在農業部防檢署與衛福部食藥署的官網。

▼農業部晚間回應，要外界別再亂放話，否則將依法提告。（圖／農業部）

