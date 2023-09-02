　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超思進口蛋損失逾8百萬「不吭一聲」！農業部：證明有能力

▲▼高雄岡山超思蛋商。（圖／記者吳世龍攝）

▲超思蛋商因為從巴西進口近9千萬顆雞蛋，遭質疑是一人公司。（圖／記者吳世龍攝）

記者許敏溶／台北報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，更被質疑是一人公司。農業部今（2日）指出，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思，超思過去實績代表貿易能力，這次超思從巴西進口雞蛋中有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元，超思「連吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒有問題，代表超思是有能力。

高雄市岡山區一家資本額才50萬元的蛋行「超思公司」，今天遭國民黨質疑是人頭公司，是「高登生醫」進口快篩試劑翻版。農業部今天澄清，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思公司也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，若再繼續抹黑污衊將會提告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於外界質疑超思是一人公司與資本額僅50萬元，農業部次長陳駿季指出，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思。

陳駿季舉例，這次超思從巴西進口雞蛋中，有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元，超思「連吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒有問題，代表超思是有能力，而且超思過去實績就是代表其貿易能力。

農業部畜牧司長張經緯也表示，超思在蛋品界並不是新手，在沒有開放專案進口之前，超思就協助過國內許多從事水煮蛋與茶葉蛋廠商進口日本蛋品，而且從目前的結果看來，資本額與貿易能力並無直接關係，農業部關注的是要合法且符合政府規定。

ET快訊
快訊／嘉義縣宣布明停班課！全台颱風假一次看
快訊／新竹縣市、南投宣布明正常上班課　全台颱風假一次看
快訊／海葵撲台！4縣市宣布明停班課
陳芳語上圍超兇！一轉身「木蘭飛彈」辣翻
快訊／高雄、台南宣布明停班課！　全台颱風假一次看
嫩妹揪喝酒遭親表弟「推倒性侵」
26歲男「吃藥1習慣」恐怖腐蝕！　醫一照驚：好幾個潰瘍
快訊／5縣市大雨特報！　海葵外圍環流影響雨彈狂炸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Live／海葵變強「暴風圈擴大」威脅新竹以南　5縣市宣布停班課

海葵威脅！北橫台7線封路　8公路明天不排除預警性封閉

超思進口蛋損失逾8百萬「不吭一聲」！農業部：證明有能力

遺骸沒搜救到！檢調批台鐵疏忽　粉專看不下去怒「都推給台鐵扛」

不斷更新／海葵撲台！嘉義、屏東明天停止上班上課　全台颱風假一覽

快訊／5縣市大雨特報！海葵外圍環流影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

海葵來襲交通異動懶人包！明天國內線全部停飛　交通船151航次取消

陸警擴大9縣市！海葵明晚「搖搖擺擺上岸」　一圖看狂風暴雨時程

大葉大學校長難產！創辦人遺孀陳情立委　籲教育部速派代理校長

男友自曝「在客運打手槍」　她一聽驚呆！過來人曝：男廁也都是痕跡

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

哈林心疼李玟「受到不太好的對待」　揭《好聲音》內幕：沒人能逼我轉身

天后闆妹遭爆切割王思佳「有點勁爆」　全面下架「慘賠破千萬」：打水漂了！

患三高工人停等紅燈突倒地　被機車壓住...警10秒神救援

凱莉Q彈祕訣不藏私　有「它」睡得好再加分

LAUV台北開唱「吸1.6萬粉朝聖」　 預告去高雄：我知道你們會來

Live／海葵變強「暴風圈擴大」威脅新竹以南　5縣市宣布停班課

海葵威脅！北橫台7線封路　8公路明天不排除預警性封閉

超思進口蛋損失逾8百萬「不吭一聲」！農業部：證明有能力

遺骸沒搜救到！檢調批台鐵疏忽　粉專看不下去怒「都推給台鐵扛」

不斷更新／海葵撲台！嘉義、屏東明天停止上班上課　全台颱風假一覽

快訊／5縣市大雨特報！海葵外圍環流影響雨彈狂炸　最新警戒區域曝

海葵來襲交通異動懶人包！明天國內線全部停飛　交通船151航次取消

陸警擴大9縣市！海葵明晚「搖搖擺擺上岸」　一圖看狂風暴雨時程

大葉大學校長難產！創辦人遺孀陳情立委　籲教育部速派代理校長

男友自曝「在客運打手槍」　她一聽驚呆！過來人曝：男廁也都是痕跡

副手人選引關注　賴清德大讚蕭美琴：僑界、美國都讚不絕口

Live／海葵變強「暴風圈擴大」威脅新竹以南　5縣市宣布停班課

開學腸病毒升溫！自費71型疫苗詢問度大增　醫療院所急搶貨

直擊／INFINITE隔8年來台開唱！重現「招牌蠍子舞」全場尖叫爆雞皮

「得點圈之鬼」發威！吳念庭敲適時安打　西武獅二軍擊敗巨人

海葵威脅！北橫台7線封路　8公路明天不排除預警性封閉

超思進口蛋損失逾8百萬「不吭一聲」！農業部：證明有能力

路人逗小孩「這麼大還要背，羞羞臉」　小蠻變臉走人：腦中罵各種髒話

醫驚吐「睡覺手舉過頭」出事了！還有2睡姿藏警訊

4天跑30個行程 　賴清德：四咖督我反而跑得更兇

生活熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

不斷更新／北北基桃明正常上班　全台颱風假一覽

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

老公突送1物！老司機一看搖頭：跟別人開房了

詭譎海葵路徑又南修！陸警今午前後發布　明下半天2地登陸機率高

海葵穿台後恐陷鞍型場！颱風假關鍵曝

北北基颱風假沒了？氣象局曝2變數「暴風圈會近一點」

老公跑外送「家庭全AA制」新手媽喊離

長按IG精選限動　妹子驚喜：太方便了！

海葵進逼！9縣市大雨特報　越晚雨越大

LIVE／海葵估花東登陸！周六早上陸警

更多熱門

相關新聞

50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

蛋行「超思公司」資本額50萬卻獲得農業部上億補助款，引發關注。而行政院日前說明，進口是採取差額補貼，並沒有暴利。民進黨立委林楚茵2日說明，進口商的資本額跟貨物進口的能力沒有正相關，要有能力取得出賣人的「出貨意願」與「相關證明文書」才是關鍵，否則資本額再大，拿不到貨也是白搭。

資本50萬蛋行進口巴西蛋惹議　他點關鍵：申請條件都一樣何來圖利？

資本50萬蛋行進口巴西蛋惹議　他點關鍵：申請條件都一樣何來圖利？

超思自清「有經驗」才助政府解蛋荒　媒體人曝1盲點：要說明白

超思自清「有經驗」才助政府解蛋荒　媒體人曝1盲點：要說明白

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

超思進口蛋負責人認「有拿到錢」　沈富雄：民進黨3天內給交代

蛋商「超思」遭疑人頭公司！農業部：再抹黑將提告

蛋商「超思」遭疑人頭公司！農業部：再抹黑將提告

關鍵字：

陳駿季農業部蛋價超思公司張經緯

讀者迴響

熱門新聞

海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

海葵可能「台灣附近迴轉」　各國路徑曝光

氣象局最新風雨預測出爐！5地明達停班停課標準

不斷更新／北北基桃明正常上班　全台颱風假一覽

氣象局宣布11:30發布陸上警報　雨勢越晚越大

海葵最快11：30陸警　估明台東登陸

彰化名醫師墜樓！留職停薪中　彰基發表4點聲明　

2車事故！貨車剎不住追尾「連撞2輛BMW」

海葵颱風來勢洶洶！北北基桃明天放假？　蔣萬安：持續關注預報

彰縣知名醫院醫師　驚傳墜樓身亡

父「我死了打開電腦」　女兒驚見騙局

女兒霸凌施暴遭肉搜　家被撒冥紙丟鞭炮

即／國4大貨車翻覆！副駕乘客多處骨折　送醫不治

企鵝遭斬首！飼養員目睹「頭顱在屍體旁」嚇壞

老公突送1物！老司機一看搖頭：跟別人開房了

更多

最夯影音

更多
浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤

浪浪遇大雨無助躲屋簷 暖心工廠全數收編給家❤
店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

男校跳《我推的孩子》舞曲　動感舞步＋謝幕劇情神還原

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

《假面女郎》NANA遭批：無責任感！　爆「劇拍一半去全身刺青」

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

活久見！秀英合體金在中：我是前輩　「沒想到能再跟歐爸…」逼哭他

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面