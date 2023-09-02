超思進口蛋損失逾8百萬「不吭一聲」！農業部：證明有能力

▲超思蛋商因為從巴西進口近9千萬顆雞蛋，遭質疑是一人公司。（圖／記者吳世龍攝）

記者許敏溶／台北報導

蛋行「超思公司」資本額僅50萬，卻從巴西進口近9千萬顆雞蛋，更被質疑是一人公司。農業部今（2日）指出，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思，超思過去實績代表貿易能力，這次超思從巴西進口雞蛋中有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元，超思「連吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒有問題，代表超思是有能力。

高雄市岡山區一家資本額才50萬元的蛋行「超思公司」，今天遭國民黨質疑是人頭公司，是「高登生醫」進口快篩試劑翻版。農業部今天澄清，專案進口雞蛋過程一切透明公開，貿易代理商都須符合四個條件，超思公司也符合上述條件。而政府是吸收價差和關稅等費用，並不是補助特定貿易商，請外界勿再以訛傳訛，若再繼續抹黑污衊將會提告。

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對於外界質疑超思是一人公司與資本額僅50萬元，農業部次長陳駿季指出，資本額不代表貿易能力與資金調度能力，或是背後口袋深淺，資本額50萬，不代表資金調度能力僅有50萬元，不能這樣對比，或就認為超思沒有能力從巴西進口雞蛋，請外界不要陷入資本額與一人貿易公司迷思。

陳駿季舉例，這次超思從巴西進口雞蛋中，有三櫃檢驗不合格，損失800到900萬元，超思「連吭都不吭一聲」，顯示其資金調度沒有問題，代表超思是有能力，而且超思過去實績就是代表其貿易能力。

農業部畜牧司長張經緯也表示，超思在蛋品界並不是新手，在沒有開放專案進口之前，超思就協助過國內許多從事水煮蛋與茶葉蛋廠商進口日本蛋品，而且從目前的結果看來，資本額與貿易能力並無直接關係，農業部關注的是要合法且符合政府規定。