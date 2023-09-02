50萬「超思」進口巴西蛋　她點2關鍵：資本額再大拿不到貨也白搭

▲農業部晚間回應，要外界別再亂放話，否則將依法提告。（圖／農業部）



記者杜冠霖／台北報導

蛋行「超思公司」資本額50萬卻獲得農業部上億補助款，引發關注。而行政院日前說明，進口是採取差額補貼，並沒有暴利。民進黨立委林楚茵2日說明，進口商的資本額跟貨物進口的能力沒有正相關，要有能力取得出賣人的「出貨意願」與「相關證明文書」才是關鍵，否則資本額再大，拿不到貨也是白搭。

超思僅50萬資本額卻能大量進口巴西蛋，引發藍營質疑官商勾結，對此，林楚茵直言，還記得一蛋難求的日子嗎？在野黨沒證據的抹黑，只會讓有能力的進口商卻步！未來政府需要協助時，誰還願意出手相助？

林楚茵表示，能買到雞蛋才是重點，國際貿易重視管道，有能力在期限內拿到符合條件的貨物才是重點，進口商的資本額跟貨物進口的能力沒有正相關，要有能力取得出賣人的「出貨意願」與「相關證明文書」才是關鍵，否則資本額再大，拿不到貨也是白搭。

林楚茵指出，一直拿資本額做文章，無視超思「符合農業部的公開條件」，以及「能迅速取得巴西雞蛋的貿易實力」，在野黨的指控根本是造謠誣陷。

針對補助進口雞蛋陷入官商勾結質疑風波一事，農業部昨也透過臉書澄清，專案進口雞蛋的過程，經過兩度「公開透明」的會議，與貿易商說明進口的5個要件，包括：一、登記合法的貿易代理商；二、媒合符合出口國之非疫生產場或有出口日本、新加坡等經驗之出口商；三、提出出口國官方開立符合規定之檢疫證明及衛生證明樣張；四、到岸價格（CIF）報價合理性；五、時間限制：3月底前下單，3、4月份進口雞蛋全量供中央畜產會調度。

農業部強調，雞蛋專案進口所有的過程都已詳盡向貿易商說明與溝通，可進口的國家與文件資訊都公布在農業部防檢署與衛福部食藥署的官網。

▼農業部製作圖卡說明進口蛋採購流程。（圖／農業部提供）

