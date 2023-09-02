慢漫行好時光市集人潮滿滿　黃偉哲：漫步社區兼顧登革熱防疫

▲台南市東區區公所辦理的「慢漫行好時光市集」熱鬧舉行，市長黃偉哲親至現場與民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市東區區公所辦理的2023年度社區營造計畫系列推廣活動「東城慢漫-時光旅人」壓軸場，「慢漫行好時光市集」2日熱鬧舉行，市長黃偉哲親至現場與民眾同樂。





黃偉哲表示，不少市民朋友趁著海葵颱風尚未登陸前的平靜時刻，來參與活動感受日式宿舍群特殊文化之美，希望更多民眾藉此更認識自己社區周遭的特色。





黃偉哲也特別呼籲市民，因應颱風將近，除了防颱準備，也要留意登革熱疫情，在颱風前後都應該落實做好積水容器「巡倒輕刷」步驟。





今年「東城慢漫-時光旅人」除了延續走讀原有經典景點，擴大加入巴克禮公園生態及單車悠遊方式，結合文化、生態、在地店家及社區等單位，共同推出3場複合式導覽半日遊活動，活動有吃有玩、內容充實豐富，參與民眾收穫滿滿。





東區區長顏能通表示，感謝和茶寮、三摩地人文空間、納涼屋、離塵藝術、Honda Motorcycle、丸市集、龍山里里長許福銘、復興國小、新高醬油、多加思所、小東社區、忠孝社區、花苼米學堂、府東戶政、第一分局、荒野保護協會台南分會及美吉克魔幻表演藝術團隊等大力協助辦理市集活動，未來將持續經營各資源網絡單位間的合作關係，融合東區文教歷史及各項綠地生態永續的概念具體化東城慢漫都會漫遊形象，期待東區不僅作為宜居的都會區，更能充分展現東區都會文化生態慢活生活圈。



「慢漫行好時光市集」現場佈置時光隧道打卡點、Honda Motorcycle展示，精彩表演、各式特色攤位及闖關遊戲好玩又好逛，府東創意森林店家也加碼優惠卷及時下流行拍貼機聚集人潮，讓許多市民深度認識東城人文歷史時光。





東區區公所表示，未來將推出更多相關文化活動，來形塑整體東區文化觀光路線及特色規畫，帶動東區形象文化再造及發展觀光商業契機，歡迎市民朋友們持續關注「東城慢漫」臉書粉絲頁，一同看見東城的美好。