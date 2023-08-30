台南麻豆文旦節感謝祭　黃偉哲邀民眾來市集感受秋季氛圍

▲台南市長黃偉哲強調麻豆文旦絕對品質保證、名聞遐邇，不僅可作供品祭拜好兄弟，亦可中秋節送禮用，推薦民眾多加選購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府為推廣台南在地優質文旦，30日在麻豆區農會柚兒園辦理「2023麻豆感謝祭記者會」，市長黃偉哲強調麻豆文旦絕對品質保證、名聞遐邇，不僅可作供品祭拜好兄弟，亦可中秋節送禮用，推薦民眾多加選購，市議員陳秋宏、農糧署南區分署副分署長姚志旺、台南區農業改良場場長羅正宗等也到場參與。





市長黃偉哲指出，台南麻豆文旦品質優良名聞遐邇，目前收成已約有7、8成，市府除以生產履歷建立台南文旦品牌，並輔導農會建置全國首座「文旦柚智慧化自動分級包裝場」，利用現代化設備提升生產力和農民收益，也透過農糧署、農改場積極協助研發新文旦製品，讓文旦產值及附加價值大幅提高。





黃偉哲表示，因應中秋節即將到來，市府輔導麻豆區農會出產的文旦系列產品，包括文旦禮盒、柚想沾醬油系列禮盒、柚花濾掛式咖啡、麻豆文旦蜂蜜柚子茶及柚花亮采洗沐禮盒等產品，都是民眾送禮的最佳選擇，也歡迎民眾參加9月16、17兩日的麻豆文旦節活動，一起來感受濃濃的秋季氛圍。





農業局指出，今年臺南文旦預估收獲面積約1095公頃，產量24700公噸，種植面積為全國最大，而其中麻豆區為台南最大產區，預估收獲面積約839公頃，產量20270公噸，此外，文旦採收時節約落在白露左右，距離中秋節約為1個月的銷售期，因此也非常推薦全國民眾可以當作中秋送禮的最佳選擇。





農業局表示，今年麻豆文旦節活動將於9月16、17兩日在麻豆總爺藝文中心辦理，主題為「秋柚日和市集」，活動結合了總爺藝文中心舉辦的和風文化祭，現場除有優質文旦展售及精彩表演，也提供相關日式體驗及展覽，營造出秋季日式的氛圍，期望能帶給民眾不同以往的體驗享受，誠摯邀請全國民眾屆時一同共襄盛舉。