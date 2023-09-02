海葵颱風防颱整備會議　黃偉哲：料敵從寬禦敵從嚴

記者林東良／台南報導

依據中央氣象局資料顯示，中度颱風海葵在鵝鑾鼻的東方海面上，動向持續變化，即將接近台灣，台南市政府於2日上午召開海葵颱風防颱整備會議，由台南市長黃偉哲親自主持，聽取預報資料後表示，颱風路徑變化大，加上今日適逢大潮，提醒各局處應全面提升防颱戒備，料敵從寬，禦敵從嚴。

▲台南市政府於2日上午召開海葵颱風防颱整備會議，由市長黃偉哲親自主持，他提醒要求各局處應全面提升防颱戒備，料敵從寬，禦敵從嚴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲呼籲市民要保持高度警戒，市府各單位也已經進入整備，特別就過去累積的經驗教訓，對易淹水地區的防災不斷改善，包括安中路、城西路及三爺溪周邊區域等社區，都要特別防止再淹。

黃偉哲提到，滯洪池需要調配空間容納接下來的降雨，抽水站及抽水機具的妥善率、發電用油及人員進駐等都要落實到位，也要隨時警戒是否有異物堵塞。

成大災防中心會議中說明，目前颱風海葵以每小時16公里速度向西進行，可能的登陸地點為台東，由台南出海，最新各國路徑「海葵」的系集路徑非常分散代表「不確定性」很高，其中包括不少在台灣附近轉的模擬，不可忽視應密切觀察。

水利局說明，颱風來襲前總動員整備防颱工作，包含499台移動式抽水機及60座抽水站 (總抽水量680cms)，完成巡查及試運轉，另外，轄內總蓄水量約1,100萬噸，進行預洩降排空作業，以增加滯洪容量。

黃偉哲也特別指示沙包、防水擋板相關部署，尤其應特別留意地下停車場，請主管單位做好萬全準備，提醒民眾事先做好預防。此外，他也特別請相關單位及民眾，事前做好防颱準備，在颱風過後也要轉變為登革熱防疫模式，一手防颱一手防疫，

會後黃偉哲也立即至安平巡視抽水站運作，確保一切機具運轉順暢，他表示，人力工程畢竟有其極限，大自然的力量是無窮，希望颱風最好不要經過台灣，不過，人為該盡力防範之處還是會全力來準備。