2023府城漢堡節重磅登場 　黃偉哲力推在地食材美味「好堡」

▲台南市政府與台南晶英酒店合作辦理第5屆「府城漢堡節」，2日在小西門國泰置地廣場登場，台南市長黃偉哲特地到場力推美食。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市政府與台南晶英酒店合作辦理第5屆「府城漢堡節」，2日在小西門國泰置地廣場登場，台南市長黃偉哲特地到場，與立委林俊憲、市議員陳怡珍，及神秘嘉賓藝人柯有倫共同為活動揭開序幕。





黃偉哲表示，府城漢堡節匯集在地漢堡職人和快閃餐車漢堡美食，希望民眾在週末開心大口吃漢堡。黃偉哲也特別提醒，颱風即將逼近，市民吃美食同時也要注意颱風動態和登革熱防疫，享受美食也要注意自身安全。





觀光旅遊局表示，2024年正逢「台南400」，這次以「台南原點・四百再續」為概念主軸，推出一系列「有呷有保庇」的「好堡庇」美味漢堡，運用台南在地食材與創意完美搭配，吸引許多國內外遊客前往品嚐堡庇漢堡。





今年參與店家有台南晶英酒店、捷絲旅台南館、台北晶華酒店(台北)、8818 比薩屋、月光餐酒館、朱熹漢堡、双木漢堡、鄰座熱狗堡、Sk尚恩廚房、MEGOPUN 米國胖美式漢堡、FACTORY 1/2 小共嚐餐廳、斑迪先生、主觀廚房台灣牛漢堡專門(台中)、Guyra burger 蓋拉澳式漢堡、豐藏鰻魚料理專門、Webberger(高雄)、北園義法小館及海邊坐坐mix蜷尾家胖，餐車有禾田food truck、尤牧、JungleBurger 叢林漢堡、還沒想到名字的漢堡車、柴窯火腿製造所 x 小丞事 x 胖老闆誠意肉粥、吉娃漢堡及啃食漢堡共15家台南在地專門店、3家外縣市專門店及7家來自全台各地的餐車品牌。





「2023府城漢堡節」舉辦時間為9月2日上午11點至晚上9點30分、9月3日上午11點至下午5點30分，均為免費入場，另為推廣響應環保政策，現場提供免費租借餐具，讓遊客盡興品嚐職人們漢堡也能環保愛地球。





觀旅局也特別提醒民眾，「2023台南好康券」活動持續進行中，即日起至10/31活動期間入住台南市參加宿集章活動的飯店或民宿，掃描專屬QR Code，並至「台南好康券活動官網」 ( https://tainandaypass.twtainan.net/ )註冊會員後，填寫入住資料，即可獲得電子版台南好康券及大台南公車電子乘車券，除了可免費搭乘公車遊台南，還可享有多重店家優惠，活動期間完成線上食、宿、遊、購、行集章任務即可參加抽獎，還有機會抱走智能電動車喔！更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網 (https://www.twtainan.net/ )及台南旅遊粉絲團 (https://zh-tw.facebook.com/traveltainan/ )查詢。