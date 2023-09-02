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台南農產市集消費滿額夾好禮　黃偉哲鼓勵民眾吃在地食當季

▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

時序即將進入節氣「白露」，食慾之秋的台南開始散發出濃濃的文旦香氣，台南市政府2日起至9月3日，每日11時至19時，在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，2日市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。

▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，台南文旦遠近馳名，近來外銷到新加坡、加拿大及日本等地都大獲好評。希望大家趁週末假期一起來大遠百的農產市集吃喝玩樂，把台南的好農產推廣給更多人知道。

▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

農業局說明，台南是台灣農業的重要據點，文旦是台南特色農產之一，在即將到來的中秋節，更是不可或缺的送禮首選。這次透過農產市集活動，不僅向民眾推廣台南優質農產品，同時也帶來趣味十足的消費體驗。▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南文旦擁有豐富的口感和風味，不僅受到國內消費者的喜愛，更是外銷市場的佼佼者。農業局在文旦產季規劃16場相關推廣活動，同時也啟動文旦加工收購計畫，以及開拓加拿大、新加坡、日本等文旦外銷主力市場，讓國內外的朋友都能享受到正宗台南文旦的獨特美味。

▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「津津柚味 台南農產市集」集結台南當季文旦、米、芝麻、酪梨、蓮藕、鳳梨及魚產等多樣製品，15個攤位在活動期間內消費滿350元，即可體驗「柚夾到了」文旦取物機一次，體驗趣味的同時也有機會獲得新鮮當令文旦、果汁調飲，以及精心挑選的在地農產品。農業局同時也彙整台南文旦訂購資訊，歡迎各地好朋友及企業一起來選購，送禮自用兩相宜，訂購資訊：https://reurl.cc/qL7qGn。

▲台南市政府在台南大遠百成功店B2F，辦理「津津柚味台南農產市集」，市長黃偉哲出席宣傳活動，鼓勵民眾「吃在地、食當季」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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