太魯閣號出軌車廂驚見遺骨　國民黨：立院交通委員會應監督究責

▲國民黨發言人林家興。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

台鐵太魯閣號出軌案發生兩年半後，罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君意外在車廂內尋獲死者頭蓋骨碎片。對此，國民黨發言人林家興2日痛批，整個行政系統的怠惰，就是輕視罹難者的尊嚴、對家屬的二次傷害，呼籲立法院交通委員會應該採取行動，對運輸安全相關機關提出監督究責，要求行政院對此案做專題報告，並提出台鐵具體改革的績效報告，決定是否應由公正第三方組織去驗收。

林家興今日表示，還記得兩年半前，太魯閣號意外造成許多家庭的破碎，由於這場人為疏失造成的悲劇，也凸顯台鐵沈痾許久的問題。但傷口尚未結痂，這一次事故車廂又發現遺骨的荒謬事件，證明台鐵的結構性問題依舊存在，「不要今日公祭明日忘記，立法院交通委員會更應嚴格把關！」

林家興呼籲，交通部與行政院應要拿出肩膀承擔，對於相關單位的疏失責任一定要給大眾一個交代，到底是多輕視受難者的尊嚴，才會出現這種離譜的行為？當年的檢警辛苦忍受高溫、汽油與腐敗氣味搜索偵查，後續發還車廂給台鐵已過了兩年多，卻在事故車廂中又發現遺骨，無疑是對受難家屬再一次的打擊，在車廂中遺留的牙齒、頭蓋骨等，導致罹難者無法入土為安，對罹難者的不敬，令人憤怒遺憾，而整個行政系統的怠惰，就是輕視罹難者的尊嚴、對家屬的二次傷害。

「家屬與社會都想知道，在這兩年半的過程中，相關單位是否互相踢皮球？」林家興質疑，每一次事件發生後的改革措施是否淪為官僚殺人、徒具形式的作業流程，就像2018年普悠瑪悲劇，行政院要求改善，之後又覺得沒事就可以解除列管，但對包商相關的管制措施依舊存在缺陷，又造成2021年的太魯閣號悲劇，根本就是惡性循環。

林家興批評，從交通部、台鐵對待這件事件的態度就知道，交通改革之路遙遙無期；所以，他要呼籲，交通委員會應該採取行動，對運輸安全相關機關提出監督究責，要求行政院對此案做專題報告，並提出台鐵具體改革的績效報告，決定是否應由公正第三方組織去驗收。