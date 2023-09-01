出軌車廂遺骨越找越多　1疑點讓日本專家嘆「難以理解」

▲交通部邀請推動JR西日本安全改革的專家學者、遺族來台座談日本改革經驗。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

2021年太魯閣號事故奪49條人命，交通部在明年台鐵公司化前夕邀推動JR西日本改革專家訪台交流，昨與罹難者家屬共同前往富岡機場紀念館致哀時，未料竟發現太魯閣車廂殘骸還有頭蓋骨遺骸，訪台專家安部誠治今表示，事故發生已2年竟然發現遺骨，難以理解，應追究列車內為何發現遺骨。

台鐵太魯閣號事故發生迄今已2年多，未料在交通部邀訪推動日本鐵道安全改革的專家和遺族訪台之際，昨(31日)前往放置出軌車廂殘骸的台鐵富岡機場紀念獻花致哀行程中，竟被陪同的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君發現有頭蓋骨，今檢調和鑑識人員再度前往車廂檢視，再找到8片疑似罹難者骨頭遺骸，還有不少乘客遺物，總計有32件遺物。

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交通部今(9月1日)邀集日本鐵道改革專家學者與國內鐵道界、學界研討，借鏡JR西日本經驗，協助台鐵安全改革更精進。

監督JR西日本改革的關西大學教授安部誠治今在研討會中探討日本鐵道安全改革議題時，安部誠治也談起太魯閣號出軌車輛找到遺骸一事，安部誠治表示，昨天前往太魯閣號事故列車參觀，發生兩年多了，居然發現遺骨，都已經發生2年了，在保管過程中難道都沒有檢查嗎？是難以理解的事情。

安部誠治指出，這件事當然台鐵與政府都有責任，這是談預防事故前要檢討的狀況，怎麼可能在事故已2年多的列車中發現遺骨。

安部誠治強調，他們當然了解台鐵很辛苦，但追究原因之際，也得追究為什麼在列車內發現遺骨。