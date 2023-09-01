原狀保存出軌車廂！竟還有9塊遺骸　台鐵局長公開向家屬道歉

▲台鐵局長杜微。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號事故2年半後，第8節車廂殘骸上竟陸續發現9塊疑似遺骸，令家屬痛心，由於交通部邀集推動鐵道安全改革的日本專家來台交流，今舉辦說明會，太魯閣號罹難家屬團體和代表也參與，台鐵局長杜微今在該場合也公開向家屬致歉，表示台鐵只做保存卻疏於其他重要的事，會趕快彌補。

2021年4月2日清明連假首日，一列台鐵408次太魯閣號載著498名旅客行駛至花蓮清水隧道前，撞上違規施工從邊坡翻落的工程貨車，太魯閣號出軌滑行撞進隧道內，由於是在高速下撞擊，連接駕駛室的車頭第8車車殼消失一大半且受到嚴重擠壓，死傷最為慘重，部分罹難者遺體殘肢四散，此次找到的遺骨也都集中第8車。

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當時搜救人員及警消投入大量人力，除搶救生還者外，也不眠不休搜尋破碎屍塊，之後出軌車廂封鎖由檢警搜證調查，運安會也進入車廂內調查，之後將車廂交給台鐵，在罹難者家屬爭取下，出軌的第7車和第8車車廂去年3月28日移至台鐵富岡基地原物保存，並規劃紀念園區，賦予教育和警惕意義，盼台鐵不要再發生類似事故，未料事故2年後應在原狀保存車廂內找到多個遺骸。

台鐵局長杜微今也在台日交流鐵道安全改革研討會中，公開向罹難者家屬致歉，杜微表示，他要向家屬致歉，台鐵只做保存，卻疏於其他更重要的事情，他也謝謝王薇君理事長發現這件事，才會趕快彌補，台鐵會好好來做。