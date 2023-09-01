事故2年半後出軌車廂找出9塊遺骸　全集中第8車！原因曝光

▲太魯閣出軌事故車安置於台鐵富岡機廠。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號事故2年半後，車廂殘骸上竟陸續發現9塊疑似遺骸，且都在第8節車廂尋獲，而第8節車廂當時為車頭，太魯閣號撞上翻落軌道貨車後出軌再撞上隧道口，半邊車殼幾乎消失且受到嚴重擠壓，不少罹難者肢體多有殘缺，根據運安會報告指出，當時包含駕駛共27人死亡，是死傷最慘重的車廂。

2021年4月2日清明連假首日，一列台鐵408次太魯閣號載著498名旅客，行駛至花蓮清水隧道前，撞上違規施工從邊坡翻落的工程貨車，造成太魯閣號出軌滑行撞進隧道內。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於高速撞擊下，車廂嚴重損毀，第8車車廂車殼消失一大半且受到嚴重擠壓，全車49人罹難，當時連接駕駛室的第8車正是車頭，死傷最為慘重，部分罹難者遺體殘肢四散。

根據運安會調查報告顯示，第8至第5車車廂損害嚴重，造成82.1%傷亡，其中第8車與7車到8車間連接通道區域，罹難者計27人，占所有罹難者之55.1%，包括駕駛室2人、輪椅區1人、座票9人、站票14人、不確定站票或座票1人。

運安會分析指出，事故列車第8車車頭於高速下撞擊大貨車後左傾，接續又與隧道口牆壁撞擊，造成8車前半段及左側車體擠壓與切削等嚴重破壞，以及第7車和8車間之車體擠壓變形等，係為第8車與7車到8車間罹難者最多之主因。

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，現場再搜出幾片頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝）

當時搜救人員及警消投入大量人力，搶救生還者外，也不眠不休搜尋破碎屍塊，之後出軌車廂封鎖由檢警搜證調查，運安會也進入車廂內調查，之後將車廂交給台鐵，在罹難者家屬爭取下，出軌的第7車和第8車車廂去年3月28日移至台鐵富岡基地原物保存，並規劃紀念園區，賦予教育和警惕意義，盼台鐵不要再發生類似事故。

未料交通部在台鐵明年公司化前夕，邀請日本鐵道專家與太魯閣號罹難者家屬團體昨至富岡基地，未料卻在出軌車廂殘骸發現疑似頭蓋骨，今檢警更進一步發現還有8塊，總計共有9塊疑似罹難者遺骨，在事故發生已2年半後才被發現，震驚國人。