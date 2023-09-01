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太魯閣出軌車廂再找到「4片頭蓋骨」　交長：亡羊補牢全面改正

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號事故881天後，太魯閣的眼淚發言人王薇君昨(8/31)發現車廂殘骸竟有頭蓋骨，檢警今(9/1)前往搜查是否還有其他遺骸，未料竟又找到4片頭蓋骨，及電動代步車、手機等罹難者遺物，交通部長王國材今中午表示，罹難者遺骸沒有清理乾淨，對罹難者非常不敬，將亡羊補牢、檢視哪個環節疏失來全面改正。

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，罹難者家屬委任律師透露，現場再搜出幾片頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，現場再搜出幾片頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝）

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王國材表示，該事牽涉事故後檢警和運安會調查，調查完才把車廂還給台鐵時，當時台鐵處理的是原狀保留，因此車廂裡面沒有第二次處理，但現在出現差錯，車廂交給台鐵以後，因為必須要原狀保存，台鐵就沒有去動它。

王國材指出，現在車廂殘骸發現裡面有一些牙齒、頭蓋骨和遺物，的確有一個很大的疏失，沒有想到裡面還有很多罹難者遺骸留在車廂內，理應遺骸要歸還給罹難者家屬，中間有流程上失誤，剛好這次也找出來，相關流程牽涉救護、檢警調查、運安會調查，到台鐵保存，流程中有疏忽部分，會趕快檢討。

曾數次看過太魯閣號車廂殘骸的王國材說，的確車廂內很亂，台鐵的觀念是原物就不要再動，但罹難者遺骸沒有清理乾淨，是很嚴肅的事，對罹難者非常不敬，當時調查的花蓮地檢署檢察官已經調到北部，今天也到現場去，將趕快亡羊補牢，從上到下一定有些地方疏忽掉，哪個流程應該把遺骸交代清楚，這件事沒有交代清楚，來全面改正。

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

台鐵局長杜微今中午則表示，台鐵今天在現場全程配合處理，再找到的物品或遺物，會尊重檢察官指示來處理，後續有新發現會再隨時說明。

王薇君則說，昨天是太魯閣號事故881天，剛過七月半中元節，依照農曆習俗來說，亡者比較能發聲，昨天又出現藍月，有太多巧合，她昨天只是隨便站一個地方就發現一塊頭蓋骨，沒那麼巧合，她認為就是要找她，因為她才看得懂那是骨頭。

王薇君表示，推動JR西日本鐵道改革的遺族和專家參訪團來台，剛好遇到這件事，也許是推動改革被重視的契機，台灣社會對台鐵安全改革興趣缺缺，因為沒有實質感受，加上台鐵龐大組織要改革談何容易，要關心也使不上力，發生找到遺骸靈異事件，總是讓人有很多關注，也許是為讓安全改革這議題被更多社會大眾關注。

王薇君強調，未來無論有沒有事故發生，不能等重大災難事故發生才去檢視機制對不對，而是要先準備好，發生時立即處置，也才能給予已逝罹難者和家屬實質安慰和幫助，不同部會也可按照指引作業。

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