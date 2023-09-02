太魯閣號事故車廂驚見遺骸　黃珊珊疑：這就是政府改革的決心？

▲民眾黨競選總幹事黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）



記者詹宜庭／台北報導

台鐵太魯閣出軌案發生至今已逾2年，不料罹難者團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君意外在車廂內尋獲死者頭蓋骨碎片，鑑識人員1日再重新採證。民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊昨日在臉書發文批評，總統蔡英文先前承諾，「改革台鐵政府責無旁貸，請大家不必懷疑政府改革的決心」，但接連兩天都在事故現場發現疑似罹難者遺骸，質疑「這就是所謂改革的決心？」

黃珊珊表示，兩年多前，太魯閣號發生死傷慘重的嚴重事故，總統蔡英文當時說，「改革台鐵政府責無旁貸，請大家不必懷疑政府改革的決心」，但接連兩天都在事故現場發現疑似罹難者遺骸，質疑「這就是所謂改革的決心？」

黃珊珊透露，一年前左右的中秋連假，台鐵發生史上最長時間的故障，員林至花壇路段因計軸器、電纜出狀況，導致柵欄、號誌異常，維修期間超過70小時，修了又修，維護員工束手無策，還找來退休老員工及外部專家協助，台鐵的問題在哪裡，政府還是看不見。

黃珊珊指出，前交通部長林佳龍因太魯閣號事故下台，當時交通部同仁歡送他的場面讓許多人看了都非常氣憤，如今卻發生疑似還有罹難者遺物、遺骸出現在事故現場的荒謬情況，根本是再一次地在罹難者家屬的傷口上灑鹽。

「民進黨政府的改革決心在哪？台鐵的改革又進度在哪？」黃珊珊批評，執政將近8年的民進黨政府就是標準的今天公祭明天忘記，面對大大小小的公安事件，毫無反省能力，今天大聲喊完口號，明天轉過身後就忘記，什麼改革的決心都是說說而已。

對於2024年台鐵將國營公司化，由政府獨資經營，黃珊珊質疑，全民最關注的安全準備好了嗎？台灣人民想要的，只不過是能平安的回家，台鐵一天不改頭換面，台灣人民就多一天的搭乘風險，民進黨政府還要讓我們等多久？