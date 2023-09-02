火山布雷系統最快年底抵台　陸軍：不應以「地雷島」污名化

▲火山布雷系統；圖左為M136火山車車載布雷版本，圖右則是M139空中布雷版本。（圖／翻攝自美國陸軍）

記者蘇晏男／台北報導

陸軍向美國採購14套「火山陸上機動布雷系統」，被在野質疑把台灣變成「地雷島」。陸軍司令部今（2日）表示，陸軍獲裝後，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任地運用此項裝備，部分媒體不應以「地雷島」污名化國軍建軍備戰的努力。

美國去年底宣布軍售我國總額1.8億美元（約55.4億新台幣），一共14套火山陸上機動布雷系統，國防部今年公布台美完成的決標公告，金額為45億4054萬新台幣。不過根據國防部已送至立法院的113年度預算書，向美共採購14套火山陸上機動布雷系統，總計48億9847萬6000元，顯示金額略有調整；而其中7套將於2023年底前抵台，另7套則預計2026年交貨。

陸軍司令部2日表示，陸軍獲裝後，將在兼顧人道主義及作戰需求下，負責任地運用此項裝備，部分媒體不應以「地雷島」污名化國軍建軍備戰的努力。

陸軍司令部說，陸軍是因應敵情威脅與防衛作戰需求，對美採購陸上機動布雷系統，該布雷系統是用於「戰時」執行灘岸區域阻絕，屬反戰甲車地雷，打擊目標為敵裝甲車輛，具備「機動速度快」、「作業時間短」、「具裝甲防護」等能力，且具有「定時自毀」、「磁感應」及「便於辨識與清除」等特性，布設時非廣正面、長時間設置，可避免我軍及民眾誤觸造成傷損。

陸軍司令部強調，採購布雷系統符合國內及國際相關法規，獲裝後可兼顧人道主義及作戰需求，有效嚇阻敵軍侵犯，籲請國人共同支持。