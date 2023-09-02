快訊／海葵陸警發布！首波警戒縣市出爐　

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風強勢進逼，氣象局今(2日)上午11時半發布陸上警報，花蓮和台東列首波陸警警戒範圍，海葵颱風接近台灣過程將持續增強長胖，最快明天(3日)下半天可能從台東或恆春半島登陸，東部嚴防豪雨或暴雨，登陸後暴風圈籠罩新竹以南，可能有颱風假機率，不過仍需由地方政府決定。

▲氣象局11:30針對海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

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根據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈正接近台灣東半部海面，對花蓮害台東地區將構成威脅，未來強度仍有增強趨勢，暴風圈還有擴大趨勢。

氣象局預報員廖經翔表示，海葵颱風接近過程中，東半部雨勢將逐漸變大，今晚開始就不排除有豪雨以上等級降雨，類似雨勢預估將持續到下周一(4日)；海葵預估明天登陸後，全台都有降雨機會，除了新竹以北和宜蘭以外，其他地區都在暴風圈內。

▲氣象局11:30針對海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

廖經翔指出，因台灣處於季風低壓裡，導引氣流不明顯，海葵出海後有在近海滯留打轉機率，但仍有較高不確定性，主要是海葵登陸之後，結構強度可能受地形影響將有滿大的破壞，路徑仍有很大變數，也將視颱風中心通過台灣後，是否有在海峽重整。

不過廖經翔提醒，南部也要先預先防颱準備，預防海葵滯留情境可能發生，若通過台灣後強度沒有減弱太多且在近海滯留，下周二(5日)後中南部可能會有豪雨。

至於明天、下周一或二是否也有颱風假機會，廖經翔指出，氣象局發布陸警後，將提供風雨預測給各地方政府，將由地方首長決定是否放假。