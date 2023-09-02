海葵「穿心颱」來了！　新北市EOC提升為一級開設

記者崔至雲／新北報導

中颱「海葵」直撲台灣，氣象局昨晚已發佈海警，新北市長侯友宜指示，新北市災害應變中心於今（2日）上午9時升為一級開設，並表示本次颱風為4年來首度登陸之穿心颱，市府團隊需全力戒備做好各項防颱預防性措施；侯友宜並率隊前往板橋區浮洲橫移門視察防颱整備情形，提醒防災團隊重視市民朋友停車需求，並加強維持周邊道路交通動線順暢，滾動式更新替代道路資訊。

▲新北市海葵颱風工作會報暨侯友宜視察板橋橫移門 。（圖／新北市政府提供，下同）



依據新北市氣象團隊情資研判，海葵颱風目前位於新北市東南東方640公里海面上，以時速17公里向西北西轉西移動，持續南修。7級暴風半徑150公里，並預計將於今天中午前發布陸上颱風警報，警戒區域為花東地區，目前北部海域及新北市陸地未納入陸上警報警戒範圍。

新北市政府指出，受外圍環流影響，中午過後仍會有大雨等級降雨情形，尤其以北海岸至東北角、東側及南側山區降雨最為明顯。至於市區陣風可達7-9級、郊區更可達9-10級，絕不可掉以輕心。

侯友宜提醒，本次颱風為穿心颱，預估外圍環流將對新北市帶來豪雨及強陣風，加上石門水庫將有調節性放水，新北市轄管18處橫移門已於上午10時封閉，相關交通動態及停車資訊均已發布於官網。

另外，也呼籲市民，切勿前往山區、河岸或海邊等易生災害危險之地區，從事登山、溯溪或觀浪、戲水、釣魚等活動，確保自身安全；應隨時注意新北市各項防災資訊，如活動異動及氣象預警資訊等，可至「新北災訊E點通」(https://e.tpf.gov.tw/)、「新北市防災宣導互動網」(https://www.dsc.ntpc.gov.tw/Disaster/Index）、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。