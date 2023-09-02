中颱海葵直撲台東！　恐掀6公尺巨浪...海巡急勸觀浪民眾

記者楊漢聲／台東報導

今年第11號颱風「海葵」直撲台灣，1日晚間10時台東縣政府災害應變中心發布水域及岸際禁(限)制公告；受颱風外圍環流影響，東部沿海地區有強陣風及長浪發生，海巡署東部分署第一三岸巡隊針對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護工作。

▲海巡署東部分署第一三岸巡隊對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）



每逢颱風來臨，東部地區海岸總會聚集不少民眾逗留觀浪，因而發生意外，威脅生命安全；目前台東縣政府已成立災害應變中心並發布禁(限)制公告，第一三岸巡隊將持續針對海岸及港口等區域實施管制工作，加強巡邏查察，並請濱海村落之村(里)長協助宣導，避免民眾進入管制區域，確保人員安全。



第一三岸巡隊呼籲民眾，目前受颱風外圍環流影響，岸際海域將有12至14級強陣風，浪高為3至6公尺之巨浪，民眾切勿前往岸際及港區或從事觀浪或其他水上活動，如民眾擅闖管制區域經勸導不配合者，將依災害防救法第30條蒐證函送主管機關裁處，並可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰；若於岸際、港區發現任何危難狀況，可至鄰近安檢所通報或撥打海巡署「118」服務專線，本署將立即派員前往協處。