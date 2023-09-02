海葵暴風圈明晨觸陸！颱風假機率高縣市出爐　北市、基隆沒機會

▲氣象局11:30針對海葵颱風發布陸上警報。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

海葵颱風暴風圈最快明天(3日)清晨5時碰觸花東，明天下半天到下周一(4日)清晨登陸台東，接近過程速度會有變化，路徑仍有變數，海葵登陸後除北市和基隆市外，其他縣市都可能籠罩暴風圈範圍，有颱風假機會，北市和基隆機率相對低。

海葵颱風今(2日)上午11時中心位置在北緯22.3度，東經125.9度，即在鵝鑾鼻的東方約520公里之海面上，以每小時17轉14公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒38公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

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根據最新氣象資料顯示，海葵颱風過去3小時強度略為增強，其暴風圈正逐漸接近台灣東半部海面，對花蓮、台東地區將構成威脅。預計此颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有擴大的趨勢。

▲氣象局說明颱風最新動態。（圖／翻攝氣象局直播）

氣象局預報員謝佩芸表示，海葵中颱最新路徑往西偏，持續接近台灣，暴風圈預計明天(3日)清晨5點碰觸花東，明天下半天到下周一(4日)清晨登陸，但接近過程速度會有變化，要依據實際移動速度更新預報，明後天(3日~4日)將造成明顯影響，氣象局已經在今天上午11點半發布陸警，提醒民眾利用今天風雨不明顯時做好防颱準備。

謝佩芸指出，海葵颱風目前仍屬中颱，接近台灣過程，強度將持續增強，暴風圈會再擴大，目前對東半部海域、巴士海峽和台灣海峽南部威脅大，陸警範圍包括花蓮和台東；根據綜合預測，海葵未來將朝西前進，明天下半天從台東登陸機率高，因颱風環境複雜，路徑仍有偏南或偏北可能性，但無論未來路徑偏北或偏南，威脅和對東半部降雨影響顯著。

▲氣象局預估海葵將帶來驚人雨勢。（圖／翻攝氣象局直播）

謝佩芸提醒，海葵颱風通過後，下周一(4日)中心將到台灣海峽，導引氣流不明顯，結構受台灣地形影響破壞，路徑變化大，影響中南部降雨程度。

受外圍環流影響影響，今天東部將有降雨，東北部雨勢明顯，中南部注意午後熱對流；今晚東部降雨明顯持續，明天白天東半部嚴防豪雨或以上等級強降雨，下半天颱風中心更接近陸地，晚上要留意雨勢增加。

至於颱風假機會，謝佩芸表示，颱風登陸後，除台北市和基隆市以外，其他縣市有機會籠罩暴風圈內，暴風圈影響範圍有颱風假機會，但要由地方政府決定和宣布，台北市和基隆市機率相對低。

針對海葵帶來降雨影響，謝佩芸提醒，今天入夜之後雨勢增加，明天隨颱風接近，明天白天到晚上，東部迎風面降雨明顯，東部嚴防颱風帶來強降雨，後續中心通過台灣南部到海峽，南部雨勢增加，整體影響程度要看中心位置和颱風結構是否受到地形破壞，南部影響時間比較晚，今晚到明天東部嚴防強降雨。

另受海葵影響，今天東部起風，風力持續增強，明天颱風中心接近，東部風力偏強，西半部明天開始也會有強陣風。

