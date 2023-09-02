看「藍白合」恐釀民眾黨泡沫化　邱毅：柯文哲真正想要「柯郭合」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選白熱化，在野陣營未來會如何合作備受外界關注。前立委邱毅2日透過臉書分析，以目前狀況來看，民眾黨總統參選人柯文哲若與國民黨總統參選人侯友宜合作，必走上「親民黨泡沫化」的老路。他認為，柯真正想合作的對象應該是鴻海創辦人郭台銘，因為郭背後沒有複雜的政黨，對民眾黨政黨票及財務都會有幫助，雖然郭台銘過度緊迫盯人的態度讓柯文哲不滿，但是國民黨翻臉像翻書的攻擊，讓柯文哲已有了合作腹案。

對於2024總統大選，邱毅表示，在沒有郭台銘參與大選時，柯文哲穩定領先侯友宜一段差距，雖落後於賴清德，但若出現棄保，仍有一搏取勝的可能，所以他不想與人合作。然而，郭台銘參選後，受傷最大的是柯文哲，他的支持度下降，與賴清德差距擴大，和侯友宜形成麻花，這時很難出現棄保，柯文哲一搏取勝賴清德的可能不再，必須選擇與人合作。

不過，邱毅分析，柯文哲合作的選擇只有2個，一個是侯友宜，另一個是郭台銘。按理，柯文哲選擇侯友宜合作較有可能，但卻有3個變數：第一是國民黨是百年政黨，封建醬缸出來的政黨，侯友宜只能為正，不可能屈居副手；第二是侯友宜背後的大黨雜音太多，尤其侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、國民黨主席朱立倫都難對付，柯文哲若與國民黨合作，民眾黨必走上「親民黨泡沫化」的老路；第三是兩個黨的DNA根本不同，很難合作。

所以，邱毅認為，柯文哲雖不拒絕與侯友宜接觸，但他真正想合作的對象應該是郭台銘，因為郭台銘背後沒有複雜的政黨，「柯郭合」的政黨票效益全歸民眾黨，民眾黨的不分區立委席次可大為增加，而郭的財務優勢正好彌補了柯的阮囊羞澀。不過，當中的變數是，郭台銘很急，又很強勢霸道，過度的緊迫叮人與咄咄逼人容易使柯文哲不滿，兩人幾次不自然會面始終相見不歡。

邱毅批評，郭台銘宣布參選後幾乎沒有慶祝行情，來自國民黨、民進黨、媒體的攻擊排山倒海，他沒有這方面的應對經驗，又缺乏有力的幕僚團隊，這些都使郭台銘目前陷入困境，原來挺他的地方派系改採觀望，連署在即眼看變成「燒錢遊戲」，郭台銘雖有錢，但對於白手起家的人，花錢還是精打細算的。

「著急的郭台銘真把柯文哲逼出情緒了」，邱毅透露，兩人的合作雖然似乎觸礁，但柯文哲清楚，要合作選國民黨，民眾黨只有泡沫化一途，所以只能做假戲，真正能夠合作的只有郭台銘，不過郭台銘一定要放下焦躁情緒，不要迷信他熟悉的商業談判，政治談判要遠比商業談判細膩且複雜的多。

邱毅強調，在「三人賽局」中，只要有兩人達成合作，第三人必被邊緣化，成為棄保對象，最近郭台銘的逼宮行動，雖讓柯文哲不快不滿，但是國民黨對郭台銘翻臉像翻書的攻擊，更令人恐懼不安；因此，柯文哲應該已經有了合作腹案。