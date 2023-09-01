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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

九一記者節侯友宜喊話捍衛新聞傳播　「政府應推動媒體議價法」

▲國民黨總統參選人侯友宜出席醫療政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

今（1）日是九一記者節，國民黨總統參選人侯友宜今特別呼籲，政府應儘速推動媒體議價法立法，捍衛新聞傳播及民眾閱聽環境，同時也期盼記者薪資待遇能夠提升，改善職場環境。

「記者不一定被記著，但卻記錄著你我走過的歷史」，侯友宜指出，常看到記者朋友採訪結束後，立刻快速連線，甚至直接席地而坐，振筆疾書，目的就是希望快速將資訊傳達給社會大眾。「記者的熱忱與專業，值得我們一同給予掌聲，並給予尊重。」

侯友宜提到，在社群平台崛起、資訊爆炸的時代，許多記者認真調查、採訪的原始報導，經常被淹沒在網路世界，甚至被數位平台免費轉載、引用，心血被「整碗端走」，衝擊業界收益、記者薪資結構及報導品質，更重要的，恐怕社會大眾的閱聽內容，也會受到負面影響。

侯友宜表示，對於各界不斷倡議，希望政府參考國外經驗，盡速推動媒體議價法，但主責的數位發展部前幾天才終於端出一份乏善可陳的研析報告，他質疑，數發部手握公務及前瞻超過200億元預算，卻什麼都不做，甚至放任網路詐騙猖獗，導致國人血汗錢付之一炬，數發部成立至今更只有「麵線平台」成為唯一記憶點。

侯友宜強調，他上任後一定會儘速推動媒體議價法立法，改善新聞傳播及民眾閱聽環境，同時他也呼籲，應提升記者薪資待遇，改善工作環境。
 

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