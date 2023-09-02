郭台銘拋政策喊「生孩子多養寵物」　綠委：別為衝民調譁眾取寵

▲總統參選人郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

宣布參選2024總統的鴻海創辦人郭台銘，為搶救少子化，1日拋出「生一個孩子，我讓你多養一隻寵物」的構想，意外引發熱烈討論。對此，民進黨立委蘇巧慧2日批評，政策討論應該提出實際可為、國家資源能夠支應的方向，「而不是譁眾取寵，為了衝民調而喊出荒謬至極的口號。」

對於少子化因應政策，蘇巧慧表示，政府2018年7月就推出「我國少子女化對策計畫」，之後在行政院長蘇貞昌大力支持下，計畫預算更從150多億元增加到超過1000億元！蔡政府翻倍0到6歲育兒津貼，第一胎從每月補助2500元提升到5000元，第二胎6000元、第三胎7000元；加碼育兒留職停薪津貼，將六成薪提升到八成薪以外，父母親還能一起領，減輕新手爸媽的經濟負擔。

蘇巧慧指出，政府增加平價教保服務量，2023年0-2歲平價托育名額達9萬4千名，較7年前增加8萬9千名名額；2023年 2-6歲平價幼兒園名額超過47萬名，較7年前增加28萬8千名額。

蘇巧慧表示，政府擴大不孕症補助，只要夫妻一方具我國國籍的不孕夫妻，皆可請領補助，至今已經幫助超過8000對夫妻順利產下超過1萬名新生兒，「政策討論應該提出實際可為、國家資源能夠支應的方向，而不是譁眾取寵，為了衝民調而喊出荒謬至極的口號。」

民進黨立委許智傑則表示，這真是標準的「竹竿逗菜刀」，這樣的論述完全不把生命當一回事，對小孩跟毛小孩都相當不尊重，也無法解決少子化的問題，希望郭董可以多做功課，政策要務實一點，避免天馬行空。

對相關爭議，郭辦則回應，郭台銘的發言主要是說明，毛小孩照顧應該要跟0-6歲國家養的政策結合，能由政府補助來刺激生育率，減少家庭生育所面臨的經濟壓力；養兒育女與養毛小孩的經費，如同樣都由政府補助，有望一併鼓勵出生率與毛小孩照顧問題。